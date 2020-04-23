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Мосбиржа доработает механизм торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует в ближайшие месяцы доработать механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив, а также ввести возможность сдвигать границы ценового коридора и в вечернюю сессию на срочном рынке, сообщил журналистам представитель биржи.

В среду, 22 апреля, состоялось заседание комитета по срочному рынку Московской биржи, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка биржи. В ходе заседания обсуждалась сложившаяся ситуация на торгах фьючерсами на нефть.

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Комитет поддержал инициативу Московской биржи по разработке и внедрению механизма проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив и рекомендовал проработать его реализацию с учетом регуляторных и налоговых аспектов, а также готовности участников рынка, отметили в Мосбирже.

"Биржа планирует в ближайшие месяцы обеспечить доработку своих систем и процессов для введения такого механизма. Также "Московская биржа" проработает и обсудит с участниками меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен", - сообщил представитель торговой площадки.

Также Московская биржа по рекомендации комитета планирует в ближайшее время ввести механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке. Этот механизм будет действовать только для контрактов, которые обращаются на Московской бирже на основании лицензий от зарубежных площадок. Запрет на изменение ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии был установлен по рекомендации участников рынка для снижения рисков и противодействия манипуляциям на менее ликвидном рынке в ходе вечерних торгов.

В настоящее время механизм автоматического изменения границ ценовых коридоров действует только в ходе основной торговой сессии с 10:00 до 18:45 по московскому времени. Реализация механизма изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке (с 19:00 по 23:50 мск) для таких "зеркальных" контрактов позволит, по мнению участников рынка, снизить их риски и риски их клиентов, отмечает представитель биржи.

В соответствии с рекомендациями комитета, в ходе вечерней сессии граница ценового коридора будет меняться не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены на контракт на уровне одной из границ коридора. Изменение границ ценового коридора в вечернюю сессию будет возможно в отношении инструментов на международные бенчмарки, фьючерсы на которые активно торгуются на международных площадках во время вечерней сессии в Москве.

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Как сообщалось, Московская биржа во вторник приостановила торги фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года (соответствует майскому поставочному контракту WTI на бирже NYMEX). Цена исполнения равна минус $37,63 за баррель - значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется Нью-Йоркской биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля.

Решение о приостановке торгов Московская биржа приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля": впервые в истории трейдеры были вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку, пояснял журналистам представитель биржи.

НАУФОР в среду направила письмо главе Московской биржи с просьбой предоставить участникам рынка и их клиентам возможность продолжать торги производными финансовыми инструментами и при отрицательных значениях цен на базовый актив, а также при достижении границы ценового коридора дериватива в ходе вечерней торговой сессии. В противном случае российские участники торгов будут лишены возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции, отмечал НАУФОР.

Профучастники просили биржу принять решение в кратчайшие сроки, "поскольку вероятность значительного изменения цен на обращающиеся на "Московской бирже" производные финансовые инструменты, в том числе с переходом в область отрицательных чисел, сохраняется", говорилось в письме.

Торги фьючерсами на срочном рынке Мосбирже проходят в вечернюю (с 19:00 по 23:50 мск) и дневную (с 10:00 по 18:45 мск) сессии. Биржа проводила торги 20 апреля, однако в вечернюю сессию во вторник цена фьючерса достигла нижней границы ценового коридора, установленного биржей, - $8,84 - и система перестала принимать заявки с меньшими ценами.

Согласно данным Московской биржи, на 20 апреля было открыто 60,6 тыс. позиций по этому контракту. При этом длинные позиции, по которым и был зафиксирован убыток, держали более 750 физлиц (29 тыс. открытых позиций). Юридические лица в основном открывали короткие позиции: только 13 юрлиц держали 8,1 тыс. "лонгов". То есть эти клиенты, будучи в "лонгах", вынуждены были зафиксировать убыток $8,84 за баррель и покрыть сверху $37,63 за баррель. По оценке экспертов, совокупный убыток мог составить более 1 млрд рублей.

Московская биржа

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