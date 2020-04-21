Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне рекордного обвала нефти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже во вторник утром, рубль сильно дешевеет к бивалютной корзине на фоне обвального падения цен на нефть из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях отсутствия спроса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,61-75,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,9 руб./$1 (+35 копеек к уровню предыдущего закрытия). Чуть позднее доллар поднялся выше отметки 76 рублей впервые с 6 апреля. В 10:02 по Москве курс доллара составлял 76,08 руб./$1 (+52,75 копейки к закрытию понедельника).

Евро подорожал на старте торгов до 82,28 руб./EUR1 (+28,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,2 копейки к уровню закрытия понедельника, 20 апреля, до 78,77 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,2343 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1756 рубля выше официального курса.

Нефтяной кризис

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей обвально дешеветь нефти и падения валют emerging markets в связи со снижением спроса на риск. Доллар как защитный актив растет на глобальном рынке, в том числе, на слухах об ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой возобновили снижения после исторического падения накануне, 20 апреля. Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день. Падение цены WTI в понедельник было рекордным с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones. Стоимость нефти рухнула до отрицательного уровня впервые в истории.

В понедельник в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены. По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве снизилась на 6,49% - до $27,39 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,88% - до $20,61 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах NYMEX к этому времени подешевел на 100,27% - до $0,1 за баррель.

Слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

США проверяют разведданные о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции, передает CNN со ссылкой на американского чиновника. Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK написало, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.

"Насколько я понимаю, он боролся (с сердечно-сосудистыми проблемами - ИФ) с августа прошлого года, но состояние ухудшилось после неоднократных посещений горы Пэкту", - сказал один неназванный источник южнокорейскому новостному изданию. Собеседник Daily NK утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике, на заседании Политбюро правящей Трудовой партии, сообщалось 11 апреля. Между тем, 15 апреля в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.