Курс евро поднялся выше 83 рублей

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник в первую половину дня евро на "Московской бирже" преодолел отметку в 83 рубля впервые с 6 апреля. Курс доллара к 11:00 по московскому времени увеличился на 98 копеек, до 76,53 рубля.

К 11:25 по Москве курс евро вырос на 1,02 рубля, до 83,01 рубля. На старте торгов 21 апреля курс евро подскочил почти на 30 копеек, до 82,28 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне падающей нефти и снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Цены на нефть падают из-за рекордного переизбытка предложения в условиях того, что объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ пока так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения будет оказывать негативное влияние на цены.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:27 снижалась снизилась на 13,14% - до $22,21 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевел на 3,23% - до $19,77 за баррель.

Российский рынок акций продолжает падение на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и обвала нефти из-за острого дефицита емкостей для хранения сырья; лидируют в откате нефтяники во главе с "Татнефтью", дорожают бумаги золотодобывающих компаний.

К 11:00 индекс МосБиржи снижался на 1,8%, до 2480,27 пункта, индекс РТС снижался на 4,4%, до 1021,31 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" падали в пределах 5,8%.

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-4,7% и -5,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-3,7%), "Газпром нефти" (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,3%), "Башнефти" (-3,2%), АФК "Система" (-2,9%), "Роснефти" (-2,5%), "Интер РАО" (-2,2%), "РусАла" (-2,2%), "Яндекса" (-2,2%), "Газпрома" (-2,2%), "Магнита" (-2,1%), "Мечела" (-2%), Сбербанка (-2%), ВТБ (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,9%).

Дорожали бумаги ПАО "Полюс" (+2,5%), "Селигдара" (+7,9%), Polymetal (+5,6%), ПАО "Лензолото" (+3%), "Бурятзолото" (+1,1%) на фоне подросшего золота (+0,02%, до $1711,5 за унцию).

В ночь на вторник майские фьючерсы на WTI ушли в минус и закрыли торги на отметке минус $37,63 за баррель. Это рекордное падение для WTI с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones. Во вторник падение цен продолжилось.

В США накануне индексы снизились на 1-2,4%.

Резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель.