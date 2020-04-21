Греф увязал продолжительность экономического кризиса с разработкой вакцины от COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кризис в мировой экономике может продлиться год-два, если не изобретут вакцину от коронавируса, заявил глава Сбербанка Герман Греф председателю думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Греф сомневается, что динамика кризиса будет V-образной или U-образной, он считает, что кризис будет "длинным".

Сбербанк просчитал три сценария, из которых стрессовый подразумевает падение цен на нефть до $10 за баррель и даже в какие-то периоды времени до нуля, а затем восстановление цены на нефть к концу года до $20-25.

"Падение ВВП в этом случае составило бы 15%. Даже в этом случае Сбербанк сохранял свою прибыльность. И конечно же, нам не нужно в этом варианте помощи со стороны государства. Слава богу, мы прошли все кризисы, опираясь только на собственные силы", - заявил Греф.

Он напомнил, что МВФ спрогнозировал, что в 2020 году ВВП России снизится на 5,5%.

"Это мы сегодня видим как базовый сценарий. Поэтому в этом сценарии я не думаю, что можно вообще обсуждать какие-то драматические последствия", - сказал глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что нынешний кризис не банковский.

"Банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. И этот период времени не тот, когда нужно помогать банкам. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь, малым и средним компаниям. Поэтому сегодня банкам не угрожает ничего. На горизонте конец года при продолжении этого сценария, в котором мы сегодня находимся, вполне возможно, что целому ряду банков потребуется помощь, но это не касается Сбербанка", - заявил он.