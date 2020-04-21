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"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ГНЦ "Вектор" определил группу добровольцев, которые будут тестировать отечественную вакцину от новой коронавирусной инфекции, заявила научный сотрудник "Вектора" Наталья Думченко.

В нее вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет без хронических болезней. Большая часть добровольцев – это сотрудники "Вектора": разработчики вакцины, те, кто нарабатывает вакцину и контролирует ее качество.

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В число добровольцев не будут включать военных, заключенных, беременных, кормящих матерей и лиц с хроническими заболеваниями. Перед вакцинацией не более чем за семь дней проведут дополнительное обследование для подтверждения диагноза и отсутствия антител к вирусу.

По плану испытания начнутся в июне 2020 года. Для них нужно получить разрешение Минздрава, одобрение этического комитета при министерстве и при исследовательском клиническом центре.

Сама Думченко вошла в предварительную группу добровольцев. Ей уже приходилось тестировать от ветряной оспы.

Роспотребнадзор коронавирус COVID-19

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