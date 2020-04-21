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Новак призвал Техас ограничить добычу нефти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго РФ Александр Новак призвал Техас ограничить добычу нефти, сообщил во вторник регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас, Texas Railroad Commission Райан Ситтон в эфире телеканала CNBC.

По мнению Новака, ограничения в Техасе помогут сдвинуть переговоры ОПЕК+ о снижении добычи.

Ранее во вторник сообщалось, что в Texas Railroad Commission отказались сократить добычу нефти. Два члена комиссии из трех предложили обратиться к генпрокурору штата с просьбой оценить законность таких предложений.

За то, чтобы не ждать и сразу принять меры по снижению добычи, высказывался как раз Ситтон. По его словам, лично он готов высказаться за снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/c), то есть – на 20%. Он отметил в своем твиттере, что такое снижение должно быть временным и прекратиться, когда спрос на нефть в мире превысит отметку в 85 млн б/c.

Следующее совещание членов комиссии, предположительно, состоится 5 мая.

Ранее в апреле сообщалось, что члены Texas Railroad Commission обсудили с представителями отрасли сокращение добычи в условиях падения спроса из-за вспышки коронавируса COVID-19.

В последний раз власти штата принимали подобное решение в 1970-х годах, пишет The Wall Street Journal. Антимонопольное законодательство США ограничивает возможности федерального правительства по сокращению добычи нефти. Однако Texas Railroad Commission имеет право независимо принимать такое решение, если предложение превосходит спрос.

Государства ОПЕК+ в ранее договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн б/c в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Александр Новак Минэнерго нефть Техас ОПЕ

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