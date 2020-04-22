МЭА призвало ОПЕК+ скорее сократить добычу нефти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу как можно быстрее, а также рассмотреть углубление этих сокращений.

"Мы продолжаем видеть необычайные потрясения на рынках нефти в этот "черный апрель" для промышленности. Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом (для балансировки рынка - ИФ), но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса", – пишет глава МЭА Фатих Бироль в своем твиттере.

В связи с этим у МЭА есть три предложения для ОПЕК+. Во-первых, тем странам, которые приняли недавние решения о сокращении производства, следует действовать как можно скорее, а также рассмотреть еще более глубокие сокращения. Во-вторых, финансовым органам власти стран следует рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению колебаний рыночных показателей. В третьих, МЭА предлагает странам со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка.

Ранее страны ОПЕК+ договорились снизить добычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, помочь стабилизировать сырьевой рынок. Для России и Саудовской Аравии квота по снижению составит 11 миллионов баррелей в сутки (б/с). Для остальных стран ОПЕК+ снижение будут отсчитывать от объема добычи в октябре 2018 года. В мае-июне они должны сократить добычу на 9,7 миллиона б/с, в с июля до конца 2020 года – на 7,7 миллиона б/с, после этого до мая 2022 года – на 5,7 миллиона б/с.

Весной соглашение ОПЕК+ развалилось. После этого некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ существенно нарастили добычу. Поэтому фактически им придется снижать добычу сверх квот.

Некоторые аналитики посчитали недостаточными утвержденные сокращения, поскольку падение спроса в мае оценивается в цифры до 25 миллионов б/с.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что вместе с другими странами, которые не участвуют в сделке ОПЕК+, в частности США, общие сокращения в мае составят 19,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с апрелем, из них на страны ОПЕК+ придется 12,5 миллиона б/с.

Еще 7 миллионов б/с, как ожидается, уберут с рынка другие производители, частично снижением производства, частично – закачкой нефти в стратегические хранилища, что содействует увеличению спроса. Глава МЭА Фатих Бироль должен был дать разъяснения на этот счет, однако, на момент выхода отчетности МЭА полной информации еще не было. По его словам, речь идет о покупке в хранилища порядка 200 миллионов баррелей нефти.