Рубль умеренно подешевел к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро растут на Московской бирже в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью, продолжающей снижаться на опасениях, что уже вскоре сырье будет негде хранить в условиях отсутствия спроса.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 77,25-77,6 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 77,56 руб. (+48,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 84,24 руб. (+52,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,31 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,57 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,3063 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,6265 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вслед за "черным золотом". Рынок нефти продолжает в среду хаотичные конвульсии на фоне разрушающегося спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья: фьючерсы на WTI, начав сессию с роста на 10%, затем перешли к снижению. Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика из-за пандемии COVID-19, и это ведет к бегству инвесторов от риска.

Коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Июньский контракт на WTI к 10:01 по московскому времени снизился на 8,64% - до $10,57 за баррель. Июньский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел к этому времени на 12,98% - до $16,82 за баррель. Ранее цена опускалась до $15,98, минимума за 18 лет.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры.

Тем временем, президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяных компаний США.