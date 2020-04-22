Российский рынок акций начал торги снижением

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду новым снижением цен основных фишек на фоне продолжающегося обвала котировок нефти из-за сокращения спроса на сырье и дефицита свободных нефтехранилищ.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 2477,79 пункта, индекс РТС упал на 0,1%, до 1010,86 пункта (-0,1%). Цены большинства основных "фишек" снизились в пределах 1,8%.

Доллар подорожал на 48 копеек, до 77,56 рубля.

Подешевели рублевые акции "Башнефти" (-1,8%), "Татнефти" (-1,6% и -1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Роснефти" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), Сбербанка (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "РусАла" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%).

Подросли котировки ПАО "Полюс" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%).

Нефть утром в среду продолжает хаотичные конвульсии. Июньские фьючерсы на WTI, начав сессию с роста на 10%, затем перешли к снижению и к 10:01 дешевели на 7,9%, до $10,66 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent подешевели на $2,2 (12,4%), до $16,93 за баррель ( -25,4% во вторник).

Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет к бегству инвесторов от риска. Главный сырьевой аналитик BNP Paribas Гарри Чилингуриан считает, что производители уже законтрактовали большое число майских поставок и по-настоящему смогут приступить к снижению производства только в июне.

Ситуация на рынке делает более вероятным введение президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт нефти, сказал Wall Street Journal бывший советник Белого дома Боб МакНэлли.

В США каждую неделю объявляют о новых программах помощи бизнесу и населению, однако этих программ оказывается недостаточно. Трамп поручил министру финансов разработать план помощи нефтяной индустрии, которая впервые в истории столкнулась с отрицательными котировками нефти. Слабость нефти может означать ухудшение перспектив экспорта товаров в страны, которые эту нефть добывают. Соответственно, цена на нефть - это не только расходы потребителей топлива, но и доходы производителей товаров.

API сообщил, что на неделе до 17 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,2 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов - на 7,6 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали роста запасов нефти на 12,9 млн, бензина - на 5,7 млн, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Власти Техаса попробовали договориться с производителями нефти о добровольном сокращении, но у них не получилось. Однако и в Комиссии по железным дорогам, которая также занимается регулированием нефтедобывающей отрасли, пока не готовы к административным ограничениям, опасаясь судебных претензий со стороны компаний. Решение было отложено до 5 мая, пока генеральный прокурор штата не выскажет свое мнение по данному вопросу.

В США индексы во вторник снизились на 2,7-3,5% на фоне обвала цен на нефть WTI. По итогам двух дней падения индикатор Dow Jones потерял более 1200 пунктов. Июньский фьючерс WTI к закрытию торгов потерял в цене более 43%. Стоимость контракта WTI на май, который истек во вторник, накануне упала и впервые в истории оказалась отрицательной.

Сенат Конгресса 21 апреля принял законопроект о новом пакете поддержки малого бизнеса и больниц объемом $484 млрд. Большую часть средств ($320 млрд) планируется направить на программу займов для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии. Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже в четверг.

В ночь на среду Трамп заявил, что в США 20 штатов уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса, либо находятся на фазе планирования безопасного перезапуска экономики в самом ближайшем будущем.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,8%).