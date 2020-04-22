Urals в Северо-Западной Европе подешевела до $11,59 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Северо-Западной Европой цена российской нефти Urals упала вслед за ценой эталона на $5,92, до $11,59 за баррель (CIF Роттердам), пишет ценовое агентство Argus.

1 апреля Urals там же стоила $10,54 за баррель, это был минимум с марта 1999 года

Скидка на Urals в СЗЕ осталась на прежнем уровне: $1,75 за баррель (CIF Роттердам) к Североморскому датированному.

Стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex днем ранее, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге - центре ценообразования на рынке WTI.

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 000 тонн во вторник снизилась на $5,17, до $12,09 за баррель (CIF Аугуста). Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74 за баррель.

Скидка на такие грузы в Средиземноморье во вторник уменьшилась на $0,75 относительно Североморского датированного, до $1,25 за баррель (CIF Аугуста), из-за сокращения предложения майских партий сорта.