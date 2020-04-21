Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 472 259+70 880

Urals подорожала в Северо-Западной Европе до $17,5 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цена нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в понедельник выросла в абсолютном исчислении на $0,52, до $17,51 за баррель (CIF Роттердам), сообщило ценовое агентство Argus. 1 апреля сорт дешевел до минимального значения с марта 1999 года - $10,54 за баррель.

Экономический кризис

Скидка на Urals в СЗЕ в понедельник уменьшилась относительно Североморского датированного (аналог Brent) на $1,2 - до $1,75 за баррель (CIF Роттердам).

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 000 т, напротив, снизилась в абсолютном выражении на $0,68 за баррель - до $17,26 за баррель (cif Аугуста). Скидка на сорта к Североморскому датированному не изменилась - $2 за баррель (CIF Аугуста).

Средняя стоимость нефти Urals в период мониторинга с 16 марта по 14 апреля составила $19 за баррель (CIF Роттердам, Аугуста), или на $28,27 за баррель ниже, чем месяцем ранее.

Urals Роттербам Аугуста Brent

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 83 рублей

Курс евро поднялся выше 83 рублей

Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries увеличил оборот вдвое в I квартале

Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств

Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств
Экономический кризис

Авиакомпании РФ попросили изменить правила получения льгот в условиях COVID-кризиса

Авиакомпании РФ попросили изменить правила получения льгот в условиях COVID-кризиса

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне рекордного обвала нефти

Российский рынок акций открыл торги падением индексов МосБиржи и РТС на 1,6-3,1%

Производители продуктов предложили мораторий на новую маркировку и промо-акции в сетях

Производители продуктов предложили мораторий на новую маркировку и промо-акции в сетях
Экономический кризис

МосБиржа приостановит торги фьючерсом на WTI из-за обвала цен на нефть

Цены на WTI вернулись к положительным значениям

Цены на WTI вернулись к положительным значениям
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');