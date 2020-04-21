Urals подорожала в Северо-Западной Европе до $17,5 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цена нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в понедельник выросла в абсолютном исчислении на $0,52, до $17,51 за баррель (CIF Роттердам), сообщило ценовое агентство Argus. 1 апреля сорт дешевел до минимального значения с марта 1999 года - $10,54 за баррель.

Скидка на Urals в СЗЕ в понедельник уменьшилась относительно Североморского датированного (аналог Brent) на $1,2 - до $1,75 за баррель (CIF Роттердам).

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 000 т, напротив, снизилась в абсолютном выражении на $0,68 за баррель - до $17,26 за баррель (cif Аугуста). Скидка на сорта к Североморскому датированному не изменилась - $2 за баррель (CIF Аугуста).

Средняя стоимость нефти Urals в период мониторинга с 16 марта по 14 апреля составила $19 за баррель (CIF Роттердам, Аугуста), или на $28,27 за баррель ниже, чем месяцем ранее.