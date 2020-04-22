Акции МосБиржи обновили максимум почти за 2 года

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Акции МосБиржи днем в среду растут вместе с остальными blue chips на фоне коррекционного отскока рынка после падения, при этом бумаги биржи обновили максимум с мая 2018 года.

К 13:28 по Москве акции МосБиржи подорожали до 117,57 рубля за штуку (+6%), при этом объем сделок превысил 1 млрд 491 млн рублей.

Остальные "фишки" растут в цене на 1-7% во главе с "Мечелом" (+7%), индекс МосБиржи поднялся до 2553,9 пункта (+2,7%), индекс РТС - до 1049,05 пункта (+3,7%).

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", интерес к акциям МосБиржи возрос за счет поиска инвесторами защитных активов, которые бы смогли наряду с бумагами золотодобывающих компаний стать "тихой гаванью" для капитала в условиях ожидаемого падения мировой экономики из-за коронавируса COVID-19 и повсеместного бегства из рисковых активов.

В условиях возросшей волатильности мировых рынков обороты торгов на МосБирже по разным секторам (валютная, фондовая, срочная секции) остаются повышенными, что предполагает сохранение высоких комиссионных доходов организатора торговли и привлекает покупателей акций.

Акции МосБиржи на волне этого интереса смогли отыграть весь мартовский провал (в середине марта бумаги падали в район 80 рублей за штуку), тогда как остальные ликвидные российские акции компенсировали лишь часть потерь (индекс МосБиржи в январе поднимался выше 3200 пунктов, а в конце февраля находился выше 3125 пунктов).