"Шоколадница" приготовилась закрыть почти половину кофеен из-за кризиса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Шоколадница" из-за кризиса готова закрыть почти половину кофеен - прежде всего, в торговых центрах и там, где не сможет договориться о льготах по аренде. Процесс оптимизации сети компания начала еще в конце прошлого года, но из-за кризиса закроет больше точек, чем планировала.

Посетители вернутся в кофейни не раньше 1 июля - и это по оптимистичному сценарию, считает гендиректор "Шоколадницы" Олег Подгорный. Пока компания готовится "перезапустить бизнес с нуля" и не планирует открывать новые кофейни ни в этом, ни в следующем году.

"Закроем ли мы часть своих точек? Да, закроем. Из 300 ресторанов сейчас потенциально в списке у нас до 140 ресторанов, которые мы закроем. То есть из 300 может остаться 160", - сказал генеральный директор ГК "Шоколадница" Олег Подгорный в ходе онлайн-конференции "Идеальный шторм. Пандемия как триггер для трансформации мира, бизнеса и инноваций".

Закрытие кофеен будет в большой степени зависеть от того, удастся ли компании договориться с арендодателями. По его словам, сейчас проще идут переговоры с владельцами помещений в стрит-ритейле, чем с торговыми центрами. "И оно, наверное, понятно, потому что, я думаю, ТЦ, скорее всего, больше закредитованы, чем стрит, поэтому они медленнее и неохотнее идут на какие-то уступки", - отметил Подгорный.

На сегодняшний день в режиме обслуживания доставки работает только 61 точка, практически все они расположены в стрит-ритейле.

Кандидаты на закрытие

"В большей степени в списке на потенциальное закрытие - это точки ТЦ", - сообщил гендиректор сети.

По его словам, около 45% арендодателей "Шоколадницы" дали компании скидку на арендные платежи, средний размер которой составляет 40%. Еще 20% арендодателей дали нулевую ставку по аренде на апрель, "несколько человек" согласились на нулевую ставку на апрель и май. "С остальными мы в процессе переговоров, порядка 10% арендодателей вообще не отвечают на наши запросы", - сообщил Подгорный.

"То есть потенциально мы готовы закрыть половину ресторанов там, где мы не договоримся о проценте от оборота, и там, где процент от оборота не будет адекватен получаемой выручке и доходности, которая существует в отрасли", - отметил он.

Закрытие началось еще в 2019 году

Оптимизировать свою сеть "Шоколадница" начала еще до кризиса. С ноября прошлого года компания закрыла около 50 кофеен и планировала закрыть еще 20-30 предприятий, но из-за кризиса закроет больше.

"У нас в сети средние затраты на аренду перед кризисом достигли 30% от выручки, что было уже сверх доходности бизнеса <...> Раньше мы были готовы закрыть еще где-то 20-30 точек, оставив в портфеле кофейни с нулевой EBITDA, но которые поддерживают оборот сети. Сейчас мы понимаем, что мы не готовы к этому, потому что "нулевые" точки все равно в результате приносят убыток. Поэтому мы готовы закрыть гораздо больше точек", - отметил Подгорный.

"Текущая ситуация просто поставила этот вопрос ребром. А вопрос уже стоял до этого. Мы начали у себя в сети этот процесс (закрытия кофеен - ИФ) с ноября 2019 года, и к моменту кризиса мы уже закрыли больше 50 точек там, где мы не смогли договориться с арендодателями. Рынок был очень сильно "раскачан", в какой-то момент уже многие точки существовали ради самого существования, и многие точки даже были убыточными. То есть вопрос решения этой проблемы назрел уже давно, а сейчас он просто усугубился", - пояснил он.

Старт с нуля

Потребители смогут вернуться в рестораны не раньше июля по оптимистичному прогнозу, считает Подгорный. Причем чем дольше продлятся ограничения, тем дольше будет восстанавливаться трафик гостей.

Пока компания разрабатывает "модель перезапуска бизнеса": например, адаптирует меню с учетом ожидаемого падения доходов населения. Открывать новые кофейни "Шоколадница" не планирует ни в этом, ни в следующем году.

"Мы сейчас делаем модель перезапуска бизнеса, то есть старт с нуля. И мы планируем, что приблизимся к результатам 2019 года в лучшем случае во II квартале 2021 года. А до этого рост будет идти очень медленно - из-за нескольких факторов. Доходы населения упадут, и упадут достаточно серьезно. Второе <...> что касается ресторанов, будет постоянное нагнетание такой атмосферы, что, несмотря на то, что самоизоляция закончилась, вы должны себя беречь, должны быть аккуратными. Как результат люди не будут ходить в рестораны. И даже если будет какой-то трафик, заполняемость ресторанов будет в разы ниже, чем было до этой ситуации, просто потому, что обеспечить социальную дистанцию - значит в три раза снизить возможность посадки в ресторане. То есть для ресторанного бизнеса ничего хорошего в течение года после запуска не будет", - сказал Подгорный.

Доставка не панацея

"В этом плане что мы можем делать, мы пытаемся делать: мы активно развиваем доставку, но доставка никогда не будет полноценно работать для ресторанной отрасли, потому что доставка - это еда домой, а еда домой - это ограниченное количество поводов потребления. Ресторан - это атмосфера, времяпрепровождение, абсолютно другие поводы потребления. Поэтому доставкой мы не покроем свои объемы", - отметил он.

Take away

Кроме того, "Шоколадница" будет развивать сегмент take away, "потому что большое количество людей будет бояться сесть в ресторане, но может быть готово будет зайти, забрать свой заказ и уйти".

Кроме того, компания изменит меню с учетом падения доходов населения. "Мы, конечно, будем очень фокусированно работать над нашим меню, над нашим предложением. Это как раз направлено на то, что доходы населения снизятся кратно, и мы должны будем каким-то образом адаптироваться, чтобы наше предложение было доступно более широкому кругу людей", - сказал гендиректор "Шоколадницы".

"Все наши усилия будут направлены на скорейшее восстановление и повышение эффективности тех точек, которые мы оставим в своей сети. Это будет первая задача. Если говорить о развитии, то мы будем, может быть, думать о нем в конце 2021 года, в зависимости от ситуации. То есть на 2020-2021 год никакого развития", - добавил он.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Шоколадница" является крупнейшим игроком в сегменте кофеен в России. Выручка ее операционной компании - ООО "Галерея Алекс" - в 2018 году составила 8,9 млрд рублей, чистая прибыль 257,3 млн рублей.

Историческое кафе "Шоколадница" у метро "Октябрьская" в Москве было открыто в 1964 году. Группа "Шоколадница" была основана в начале 2000-х годах, с 2006 года сеть начала активно развиваться в регионах.

В группу "Шоколадница" входят одноименная сеть кофеен, а также сети "Кофе Хауз" и "Ваби Саби". Кроме того, группа по франшизе развивает сети KFC, Pizza Hut, Panda Express. Основной владелец компании - Александр Колобов.