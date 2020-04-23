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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
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Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. Все изменения будут возможны, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, предупредили в пресс-службе ведомства.

Пандемия коронавируса

Сейчас общепиту разрешено работать только в режиме доставки.

На следующем этапе чиновники разрешат работать предприятиям "с ограниченной площадью и посадкой в зале".

При стойкой тенденции к снижении заражаемости в регионе общепиту разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.

Наконец, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования.

"Эти рекомендации Роспотребнадзора позволят бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, сохраняя здоровье", - говорится в сообщении.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Роспотребнадзор коронавирус

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