Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. Все изменения будут возможны, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, предупредили в пресс-службе ведомства.

Сейчас общепиту разрешено работать только в режиме доставки.

На следующем этапе чиновники разрешат работать предприятиям "с ограниченной площадью и посадкой в зале".

При стойкой тенденции к снижении заражаемости в регионе общепиту разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.

Наконец, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования.

"Эти рекомендации Роспотребнадзора позволят бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, сохраняя здоровье", - говорится в сообщении.