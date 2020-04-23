Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. Все изменения будут возможны, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, предупредили в пресс-службе ведомства.
Сейчас общепиту разрешено работать только в режиме доставки.
На следующем этапе чиновники разрешат работать предприятиям "с ограниченной площадью и посадкой в зале".
При стойкой тенденции к снижении заражаемости в регионе общепиту разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.
Наконец, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования.
"Эти рекомендации Роспотребнадзора позволят бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, сохраняя здоровье", - говорится в сообщении.