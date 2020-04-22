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ФАС и Минэнерго задумались о временном снижении норм продаж топлива на бирже

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго обсуждают снижение в два раза нормативов биржевых продаж в рамках совместного приказа. Снижение предлагается сделать временным - на период действия ограничительных мер в стране из-за коронавируса, сообщили "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с ситуацией.

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Так, обсуждается снижение нормативов биржевых продаж по совместному приказу ФАС и Минэнерго: бензина с 10% до 5% (от объема производства), дизтоплива - с 6% до 3%, авиатоплива - с 10% до 5%, мазута - с 2% до 1%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - с 5% до 2,5%. Меры предлагается ввести временно - с 1 апреля по 30 июня, говорят источники агентства.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян подтвердил "Интерфаксу", что ведомства обсуждают временное снижение в два раза норм продаж топлива на бирже.

"Действительно, в настоящее время ФАС и Минэнерго обсуждают возможность введения временного разового снижения нормативов продаж нефтепродуктов на бирже (в два раза от действующих) до 30 июня 2020 года. Соответствующие поправки подготовлены и проходят межведомственное согласование", - сказал он.

"Данные предложения продиктованы сложившейся текущей экономической ситуацией, снижением спроса на нефтепродукты и изменением мировой конъюнктуры нефтяной отрасли, в том числе на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В Минэнерго отказались от комментариев. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ТЭК, не стали комментировать информацию.

Источники агентства также сообщают, что ведомства обсуждают изменения в постановление правительства №1720. В рамках этого постановления обсуждается снижение нормативов: с 10% до 5% по бензинам и с 5% до 3% - по дизтопливу.

Если параметры совместного приказа носят рекомендательный характер (определяя нормативы биржевых продаж для компаний-доминантов), то постановление правительства №1720 является исполнительным. Согласно этому постановлению правительства, только при условии продаж на бирже необходимых объемов бензинов и дизтоплива возможно получение возвратного акциза по нефти. Это постановление в свое время было утверждено, чтобы привлечь на биржевые торги компании - не доминанты.

Как сообщалось, ранее Минэнерго уже предложило снизить нормативы биржевых продаж топлива. Это предложение министерство направило в Минэкономразвития в рамках второго антикризисного пакета.

Между тем глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников призывал к очень тщательному обсуждению темы. "Биржа считает, что очень важно сохранение прозрачности торговли. Использование такого канала реализации, как биржевые торги, является принципиально важным в нынешней ситуации. То, что происходит на бирже - всем видно, всем понятно, все контролируемо. Причем не только с точки зрения заключения договоров, но и с точки зрения исполнения сделок, с точки зрения противодействия манипулированию в ходе торгов, образованию картелей и т.д. Этот прозрачный сегмент в первую очередь нужно защищать. Попытки уходить от этого прозрачного и транспарентного сегмента куда-то в сторону, на мой взгляд, должны быть очень хорошо обоснованы. Да, видим падение спроса, но падение спроса присутствует по всем основным сегментам, неважно - биржевой или внебиржевой. И переносить акценты с биржевой реализации на внебиржевую - почему, зачем?", - задавался вопросом Рыбников.

Министр энергетики РФ Александр Новак в среду на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что проработаны предложения об изменениях для внутреннего рынка нефтепродуктов, но Минэнерго считает, что компании справятся и так: "Проработан ряд предложений по корректировке ряда нормативно-правовых актов, которые накладывают свой отпечаток. Но (на топливном рынке - ИФ) нет такой критичности, как в электроэнергетике. Считаем, что наши предприятия справятся с текущей ситуацией, несмотря на то, что наблюдается серьезное снижение цен на мировом рынке", - сказал он.

При этом, по словам Новака, Минэнерго фиксирует снижение спроса на АЗС до 50%, ожидает сокращения переработки в мае-июне.

ФАС России

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