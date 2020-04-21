Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В какое бы пике ни ушли мировые цены на нефть, налоги в России вывернули внутренний рынок нефтепродуктов так, что не увидеть нам дешёвого бензина. Стоимость топлива в оптовом сегменте падает, но цены на АЗС лишь только скромно снизились, и то не по всей России, а в некоторых регионах.

Москва, например, держится стойко - здесь цифры на АЗС не меняются весь период самоизоляции, хотя спрос из-за жёстких мер по COVID-19 упал серьезно. Налоговые выверты привели к тому, что нефтяники фактически доплачивают в бюджет за то, что поставляют бензин на внутренний рынок. И, конечно, отыгрывают свои убытки на заправках - здесь маржа взлетела до рекордных уровней. А потому существенного снижения цен на АЗС ждать не стоит, считают эксперты исследовательской группы "Петромаркет".

Опт через край

Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают идти вниз вторую неделю подряд. Из-за коронавирусных ограничений спрос на топливо падает, крупнооптовых покупателей все меньше, емкости для хранения нефтепродуктов сокращаются. Бензин повсюду в переизбытке.

И, несмотря на то, что нефтяные компании ускоренными темпами снижают поставки топлива на внутренний рынок, девать его некуда - распространение вируса не даёт надежды на оживление экономики страны в ближайшие недели и даже месяцы. Некоторые оптовые покупатели нефтепродуктов - независимые участники рынка - вовсе прекратили закупки на биржевых торгах. При этом, нефтяные компании, согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, должны выдерживать рекомендации по нормативам биржевых продаж.

"Сбалансировать внутренний рынок моторных топлив и избавить НПЗ от неоправданных потерь, которые они несут сейчас из-за регулятивных требований, можно было бы путем ослабления нормативов обязательных продаж продуктов на СПбМТСБ. По нашим оценкам, достаточно было бы снизить норматив биржевых продаж для автобензина с 10% до 6%, а для дизтоплива - с 6% до 5% от соответствующих объемов выпуска. Такие пониженные нормативы имело бы смысл ввести на всё время действия карантинных мер, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции", считают эксперты "Петромаркета".

Тот самый демпфер

Как известно, на топливном рынке России действует система обратного акциза с демпфером. И сейчас она повернулась для нефтяных компаний самым неприятным образом - теперь они перечисляют в бюджет едва ли не больше, чем зарабатывают на оптовой продаже топлива.

"Сложилась парадоксальная ситуация: совокупный размер всех налогов за проданную и поставленную на рынок тонну бензина в оптовом канале превышает цену самой тонны бензина на биржевых торгах", - говорит один из собеседников агенства.

"Налоговая составляющая демпфирующего механизма при низких мировых ценах и падающем спросе приводит к тому, что производители в РФ фактически доплачивают в госбюджет за поставку бензина с НПЗ на внутренний рынок. То, что в прошлом году работало как субсидия, сейчас - в текущей мировой конъюнктуре и российских налоговых реалиях - стало дополнительным налогом",- добавляет другой.

Цена бензина на АЗС

На фоне падения оптовых цен на бензин снижение стоимости в мелком опте и рознице на прошедшей неделе выглядело гораздо более скромным, отмечает "Петромаркет". С 13 по 17 апреля средние цены на бензин на нефтебазах опустились относительно предыдущей торговой недели всего на 2%. В рознице обе марки топлива подешевели в среднем лишь на 2 коп./л.

"В итоге суммарная средняя маржа реализации автомобильного бензина в мелкооптовом и розничном каналах взлетела до рекордных уровней. По нашим оценкам, на 17 апреля чистая маржа торговли Аи-92 суммарно на нефтебазах и АЗС составила почти 11,5 тыс. руб./т, Аи-95 - почти 14 тыс. руб./т против 8,6 тыс. руб./т и 11,7 руб./т неделей ранее. Таким образом, ВИНК компенсируют свои потери в опте прибылью от реализации продуктов в мелкооптовом и розничном каналах", - подчеркивают эксперты исследовательской группы.

Именно убытки нефтяников в опте являются естественным ограничением для снижения розничных цен на бензин.

"Минимальной экономически обоснованной розничной ценой на бензин, позволяющей ВИНК компенсировать потери при торговле продуктом оптом, по нашим оценкам, является уровень - 40,9 руб./л для Аи-92 и 41,9 руб./л для Аи-95. А значит, большего снижения отпускных цен на АЗС, чем на 4% для 92-ого бензина и на 9% для 95-ого, сейчас не стоит ожидать, несмотря на рекордно низкие цены на нефть", - резюмирует "Петромаркет".