Индексы делового доверия во Франции и Норвегии упали до рекордных минимумов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Падение индекса доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле было самым сильным с начала его расчета в 1975 году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Значение индекса делового доверия в текущем месяце рухнуло до 82 пунктов с 98 пунктов в марте, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Средний уровень показателя за время ведения его подсчетов составляет около 100 пунктов.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения всего до 91 пункта. Insee отметило, что данные в этом месяце могут быть "менее точными", чем обычно. Статуправление проводило опрос с 25 марта по 17 апреля, то есть когда население страны уже находилось на карантине.

Индекс делового доверия в Норвегии в первом квартале упал до минимума за 11 лет - минус 17,5 пункта по сравнению с минус 0,2 пункта в предыдущие три месяца.

Представители местного бизнеса сообщили о том, что они корректируют будущие инвестиционные планы из-за негативного влияния распространения инфекции. Они также прогнозируют существенное сокращение новых заказов как на внутреннем рынке, так и из-за рубежа.

Между тем индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый GfK, упал до исторического минимума. В апреле он составил минус 23,4 пункта против плюс 2,3 пункта в предыдущий месяц. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное снижение - до минус 1,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Подындекс ожидаемого уровня доходов потерял за месяц сразу 47,1 пункта и составил минус 19,3 пункта (исторический минимум), индикатор готовности совершать покупки снизился на 36 пунктов - до минус 4,6 пункта.

Ранее стало известно, что уровень потребительского доверия в апреле упал до минимумов за многие годы в Турции, Нидерландах и Дании из-за пандемии COVID-19 и мер, предпринимаемых властями для ограничения распространения инфекции.