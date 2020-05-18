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Кафе, рестораны и пабы открылись в Дании

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кафе, пабы и рестораны возобновили работу в Дании, сообщили европейские СМИ.

Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.

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Теперь в Дании не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.

Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.

За время пандемии в Дании зарегистрировали почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 550 человек скончалось.

Дания коронавирус COVID-19

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