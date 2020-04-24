Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

Решение, на возможность которого глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекала на пресс-конференции за неделю до совета, было ожидаемым для аналитиков, хотя единодушия в их прогнозах все же не было - некоторые эксперты прогнозировали, что после мартовской паузы ЦБ вернется к смягчению денежно-кредитной политики более привычным и осторожным шагом в 25 б.п.

В нынешнем цикле смягчения ДКП, который оказался разделен на две части из-за пандемии коронавируса, ЦБ уже использовал шаг в 50 пунктов - это было полгода назад, в октябре. До этого последнее снижение на 50 б.п. было в декабре 2017 г.

Переход в область мягкой денежно-кредитной политики

Снизив ставку на 50 базисных пунктов, ЦБ дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении регулятора. Как правило, "ближайшими" считаются три последующих заседания.

ЦБ отдельно оговорил, что "переходит в область мягкой денежно-кредитной политики".

Сегодняшнее заседание совета директоров - опорное, и ЦБ публикует обновленный среднесрочный прогноз. Предыдущий был опубликован всего два с половиной месяца назад, но произошедшие с тех пор события - обвал нефти и девальвация рубля, стремительное развитие ситуации с коронавирусом - сделали февральский прогноз полностью неактуальным по сути еще в марте.

Реакция на биржах

Рынок акций РФ в моменте нейтрально отреагировал на ожидаемое решение Банка России, но спустя пару минут индексы продолжили восстановительный рост после утреннего отката.

К 13:32 МСК индекс МосБиржи составил 2586,99 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1091,92 пункта (-0,7%), динамика основных "фишек" на бирже разнополярная в пределах 2%.

Утром индексы МосБиржи и РТС опускались в район 2550 и 1070 пунктов соответственно, откуда началась восстановительная коррекция в ожидании решения ЦБ РФ по ставке.