Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

Решение, на возможность которого глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекала на пресс-конференции за неделю до совета, было ожидаемым для аналитиков, хотя единодушия в их прогнозах все же не было - некоторые эксперты прогнозировали, что после мартовской паузы ЦБ вернется к смягчению денежно-кредитной политики более привычным и осторожным шагом в 25 б.п.

В нынешнем цикле смягчения ДКП, который оказался разделен на две части из-за пандемии коронавируса, ЦБ уже использовал шаг в 50 пунктов - это было полгода назад, в октябре. До этого последнее снижение на 50 б.п. было в декабре 2017 г.

Переход в область мягкой денежно-кредитной политики

Снизив ставку на 50 базисных пунктов, ЦБ дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении регулятора. Как правило, "ближайшими" считаются три последующих заседания.

ЦБ отдельно оговорил, что "переходит в область мягкой денежно-кредитной политики".

Сегодняшнее заседание совета директоров - опорное, и ЦБ публикует обновленный среднесрочный прогноз. Предыдущий был опубликован всего два с половиной месяца назад, но произошедшие с тех пор события - обвал нефти и девальвация рубля, стремительное развитие ситуации с коронавирусом - сделали февральский прогноз полностью неактуальным по сути еще в марте.

Реакция на биржах

Рынок акций РФ в моменте нейтрально отреагировал на ожидаемое решение Банка России, но спустя пару минут индексы продолжили восстановительный рост после утреннего отката.

К 13:32 МСК индекс МосБиржи составил 2586,99 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1091,92 пункта (-0,7%), динамика основных "фишек" на бирже разнополярная в пределах 2%.

Утром индексы МосБиржи и РТС опускались в район 2550 и 1070 пунктов соответственно, откуда началась восстановительная коррекция в ожидании решения ЦБ РФ по ставке.

Банк России Центробанк ЦБ РФ

Новости

Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

ЦБ РФ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир" с 1 июля до 1 октября

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка

Рынки акций Азии снижаются на новостях о провале испытаний препарата от COVID-19

РЖД допустили падение погрузки в 2020 году почти на 5%

Рынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавируса

Рынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавируса

Нефть подорожала на новостях о снижении добычи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');