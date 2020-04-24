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Рубль укрепился к доллару и евро на решении ЦБ снизить ключевую ставку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем сразу после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%. Решение было ожидаемо рынком, поэтому игроки приступили к фиксации прибыли по факту его оглашения.

Большинство аналитиков ждало снижения ключевой ставки ЦБ именно на 50 базисных пунктов (б.п.), лишь некоторые экономисты прогнозировали более скромный шаг - всего в 25 б.п.

К 13:31 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 74,59 руб., что на 9,5 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 80,30 руб. (-10,5 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

Банк России также дал мягкий сигнал о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении регулятора.

курсы валют рубль доллар евро

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