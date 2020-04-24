В "Ассонефти" предупредили малые нефтекомпании о риске включения в сделку ОПЕК++

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Включение малых нефтекомпаний России в сделку по сокращению добычи нефти может привести к их банкротству. Такое мнение высказала "Интерфаксу" глава "Ассонефти" (Ассоциация независимых нефтегазодобывающих компаний) Елена Корзун.

Корзун отметила, что хотя и знает об обсуждении вопроса в Минэнерго РФ, но никаких указаний от ведомства относительно сокращений добычи для малых и независимых игроков до сих пор не поступало.

"Я считаю, это нелогичный абсурд (включать малые компании в сделку ОПЕК++ - ИФ), потому что у малых компаний может быть всего несколько скважин, им в отличие от крупных нефтекомпаний не из чего выбирать, какие скважины консервировать. А потом эти скважины очень сложно будет расконсервировать и снова реанимировать, вернуть в действующее состояние, легче будет совсем их оставить. И потом у всех есть определенные проекты разработки. То есть это очень серьезный вопрос, особенно для мелких месторождений. Но у меня пока никакой информации по квотам для нашего сектора нет", - рассказала глава ассоциации.

По словам Корзун, особенно болезненно это может быть для небольших компаний с объемом добычи меньше 500 тыс. тонн с новыми проектами, так как все эти компании полностью закредитованы под проекты. Таких компаний, по данным "Ассонефти", 128, их суммарная годовая добыча в 2019 году составила около 10 млн тонн (1,8% всей добычи в России).

"Есть компании, которые только начали новые проекты, в том числе в Восточной Сибири. Эти компании только-только начали разрабатывать месторождения (а это самый емкий инвестиционный цикл в добыче), и если сейчас вводить какие-то ограничения для такого рода компаний, то это просто приведет к остановке их деятельности", - сказала Корзун.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что "Ассонефть" обратилась в правительство с просьбой об отсрочке уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 128 малых компаний с добычей менее 500 тыс. тонн в год, так как падение цен на нефть ставит их под угрозу банкротства. Соответствующее письмо было направлено в конце марта Еленой Корзун в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Ассонефть" предлагает отложить для них уплату НДПИ за март-май или до достижения среднемесячной цены на нефть $40 за баррель. По данным ассоциации, в апреле небольшим производителям придется заплатить НДПИ за март в размере 7,5 тыс. руб. за тонну, тогда как их выручка за этот период "резко упадет" из-за обвала цен на нефть, в результате у большинства таких компаний не хватит средств "на расчеты с государством, банками по привлеченным кредитам и поставщиками".

Как сообщалось в письме, внутренняя цена на нефть в РФ для малых производителей сейчас составляет менее 6 тыс. руб. за тонну, что существенно меньше экспортного netback в 10 тыс. руб. за тонну и не позволяет покрыть платеж по НДПИ.

Корзун рассказала "Интерфаксу", что до сих пор "Ассонефть" не получила никакого ответа на это письмо.

Прекращение деятельности небольших нефтекомпаний, в свою очередь, отразится на бюджетах многих регионов России, так как основная доля налоговых доходов поступает от предприятий нефтедобывающей промышленности.