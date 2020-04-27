Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 971 475+74 729

Saudi Aramco начала сокращать добычу, не дожидаясь 1 мая

Saudi Aramco начала сокращать добычу, не дожидаясь 1 мая
Фото: Reuters

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco начала сокращать добычу на прошлой неделе, с опережением выполняя договоренности 23 стран ОПЕК+ о совместном снижении производства с 1 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в саудовской нефтяной промышленности.

Таким образом, Aramco снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей в сутки до предусмотренных ее обязательствами 8,5 млн и может достичь этого целевого уровня несколько раньше 1 мая. О намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК+, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, говорили ранее также Кувейт, Алжир, Нигерия.

Общий объем снижения в рамках ОПЕК+ должен составить 9,7 млн баррелей.

Из-за перепроизводства еженедельно в хранилища сейчас поступает 50 млн баррелей нефти, такими темпами к июню все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано.

Saudi Aramco ОПЕК+ нефть Саудовская Аравия

Новости по теме

Новости

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Экспортеры зерна из России досрочно выбрали квоту в 7 млн тонн

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

Решетников не исключил, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может достичь 6% ВВП

Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков "кредитных каникул" по ссудам физлицам

Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков "кредитных каникул" по ссудам физлицам

Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Трехлетку – в один год: автопром поддержат опережающими госзакупками и удвоением господдержки спроса

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

S&P спрогнозировало сокращение российского ВВП на 4,8% в 2020 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');