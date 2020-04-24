Рубль вечером растерял рост к доллару и евро на фоне снижения активности покупателей на рынке нефти

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доллар отыграл значительную часть потерь и лишь немного снижается, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне некоторого ослабления позитивной динамики на рынке нефти в последний день недели.

Курс доллара США составил 74,67 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,65 руб./EUR1, подорожав на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,6 копейки - до 77,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения активности покупателей на рынке нефти. К концу недели рубль сумел отыграть потери понедельника и вторника, и участники рынка постепенно сворачивают позиции перед майскими праздниками. Ранее рубль позитивно реагировал не только на рост цен на нефть, но и на решение ЦБ РФ перейти к стимулирующей политике.

Центробанк снизил ставку

ЦБ РФ на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%, объяснив свое решение кардинальным изменением экономической ситуации в мире и России. Большинство аналитиков ждало снижения ключевой ставки ЦБ именно на 50 базисных пунктов (б.п.), лишь некоторые экономисты прогнозировали более скромный шаг - всего в 25 б.п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции также заявила, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки в целях стимулирования экономики в 2020 году еще на 100 б.п. Она отметила, что потенциал смягчения в большей степени сработает, "когда мы будем выходить из периода ограничительных мер".

"В основном предприятия многие закрыты, люди сидят дома, и стимулировать сейчас спрос, когда в основном работают ограничения на уровне предложения, - это может быть менее эффективно, чем стимулировать спрос уже на выходе из периода ограничительных мер. Но то, что спрос нужно стимулировать, - это безусловно. Мы ожидаем серьезного падения спроса", - сообщила глава ЦБ.

Курс на мягкую денежно-кредитную политику

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль показывает положительную динамику, позитивно реагируя на итоги заседания ЦБ РФ. "Помимо снижения ставки на 50 б.п. - до 5,5%, ЦБ написал в пресс-релизе о том, что "переходит в область мягкой денежно-кредитной политики", подразумевая в будущем дальнейшие снижение ставки. По словам председателя Банка России, вопрос лишь заключается в том, как быстро и когда использовать потенциал для снижения. Рынок расценивает сегодняшнее заявление Банка России как стимул, которого недостаточно в текущей конфигурации фискального плана поддержки экономики. Вероятно, что будущие шаги ЦБ в том же направлении будут поддерживать рубль вопреки классическим представлениям о взаимосвязи ставок и национальной валюты", - отметила Наумова.

"В целом вся сегодняшняя риторика ЦБ и комментарии его главы содержат однозначные сигналы к дальнейшему смягчению процентной политики. Мы полагаем, что уже на следующем заседании в июне можно ожидать еще одного снижения ключевой ставки, как минимум, на 50 б.п., с сохранением крайне мягкой риторики", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Нефть заметно сократила темпы роста, но продолжает повышаться вечером в пятницу, отыгрывая драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля. С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве выросла на 0,61% - до $21,46 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,79% - до $16,96 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit (SPB: INFO) Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на рекордные 23 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты увеличился на 19,8% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 19,2 млрд рублей. 20 апреля объем продаж валюты был равен 16,8 млрд рублей.

17 и 16 апреля ЦБ РФ продал валюту на 14,8 млрд рублей в день. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей. Резко продажи валюты регулятором увеличились с 19 марта, с этого дня и по 27 марта ЦБ совершал операции по продаже валюты на 13,3-13,8 млрд рублей ежедневно. Объем этих операций 30 марта вырос до 16 млрд рублей, а потом оставался на уровне 15,4-15,8 млрд рублей в день.

С 6 апреля объем продажи валюты немного снизился, колебался в диапазоне 12,8-13,4 млрд рублей, пока с 16 апреля не стал снова планомерно увеличиваться.

ЦБ РФ в пятницу, 24 апреля, провел аукцион репо "тонкой настройки" сроком на три дня. В ходе аукциона банки привлекли 153 млрд 926,6 млн рублей при лимите 500 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,0021% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 41,27 копейки, до 74,7163 руб./$1, и снизил курс евро на 89,4 копейки, до 80,2528 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 40,47 копейки по отношению к четвергу и составил 74,5135 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,31 копейки и составил 74,5006 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 408,657 млн, из которых $757,221 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 651,436 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 81,94 копейки, до 80,2019 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 41,1 копейки и составил 80,2835 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR546,029 млн, из которых EUR188,595 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,434 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу в ожидании решения ЦБ РФ об уменьшении ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 6,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 б.п. - до 6,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 5 б.п. - до 6,39% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 6,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,56% годовых.