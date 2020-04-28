Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Marks & Spencer отказалась от дивидендов на фоне пандемии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) сообщила, что не выплатит дивиденды за 2020/21 финансовый год на фоне пандемии коронавируса, ударившей по ее бизнесу.

Экономический кризис

Такое решение принято в целях поддержания ликвидности в условиях вызванного пандемией кризиса, отмечается в пресс-релизе компании.

M&S предупредила, что ожидает длительной неопределенности и медленного выхода из кризиса, который затронул как продажи одежды и товаров для дома, так и продажи продуктов питания.

Компания планирует опубликовать предварительные годовые результаты 20 мая. Тогда же M&S обещает предоставить дополнительную информацию о мерах, которые принимаются для сокращения расходов и сохранения потока денежных средств в период кризиса.

Акции M&S на торгах в Лондоне во вторник дорожают на 0,8%. Капитализация компании с начала года сократилась на 55,5%, до 1,84 млрд фунтов.

Marks & Spencer Великобритания

Новости

Польша пригрозила арестом зарубежных активов "Газпрома"

Польша пригрозила арестом зарубежных активов "Газпрома"

"Интерфакс" и РЭЦ договорились о поддержке российских экспортеров

Экономический кризис

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

WTI упала еще на 15% из-за нежелания инвесторов держать ближайшие контракты

WTI упала еще на 15% из-за нежелания инвесторов держать ближайшие контракты

Фондовый рынок США вырос в ожидании смягчения карантинных мер

Белоусов поручил проработать господдержку пострадавших компаний, не проходящих формальные критерии

Источники сообщили о смерти главы "Металлоинвеста" Андрея Варичева

Источники сообщили о смерти главы "Металлоинвеста" Андрея Варичева

WTI подешевела до $12,69 за баррель

WTI подешевела до $12,69 за баррель
Экономический кризис

Рост фондового рынка на фоне кризиса озадачил американских инвесторов

ЦБ РФ предложил переложить на банки оплату страхования рисков по ипотеке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');