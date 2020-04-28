Marks & Spencer отказалась от дивидендов на фоне пандемии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) сообщила, что не выплатит дивиденды за 2020/21 финансовый год на фоне пандемии коронавируса, ударившей по ее бизнесу.

Такое решение принято в целях поддержания ликвидности в условиях вызванного пандемией кризиса, отмечается в пресс-релизе компании.

M&S предупредила, что ожидает длительной неопределенности и медленного выхода из кризиса, который затронул как продажи одежды и товаров для дома, так и продажи продуктов питания.

Компания планирует опубликовать предварительные годовые результаты 20 мая. Тогда же M&S обещает предоставить дополнительную информацию о мерах, которые принимаются для сокращения расходов и сохранения потока денежных средств в период кризиса.

Акции M&S на торгах в Лондоне во вторник дорожают на 0,8%. Капитализация компании с начала года сократилась на 55,5%, до 1,84 млрд фунтов.