Marks & Spencer уволит 7000 сотрудников за три месяца

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Британский ритейлер Marks & Spencer объявил, что в ближайшие три месяца сократит 7000 рабочих мест в связи со спадом продаж в условиях пандемии и ради сокращения расходов.

Сокращения затронут центральный центр поддержки компании, административные должности в региональных подразделениях и сотрудников магазинов на территории Великобритании, примерно одну десятую часть штата, отмечают BBC News. В компании рассчитывают, что большая часть сокращений осуществится за счет увольнений по собственному желанию или раннему выходу на пенсию. В будущем ритейлер рассчитывает создать и новые рабочие места, в том числе за счет развития онлайн-торговли.

В пресс-релизе говорится, что из-за коронавируса продажи сети оказались хуже прошлогодних, в частности, за последние 13 недель они рухнули на 38,5%, предпочтения покупателей изменились, однако говорить, какова будет постковидная структура продаж еще рано. Работа в условиях локдауна показала компании, что сотрудники способны работать более гибко и продуктивно, выполняя одновременно несколько задач и оперативно переключаясь между отделами по продаже одежды, еды и товаров для дома.

В июле сеть М&S объявляла, что сократит 950 рабочих мест.