Набиуллина увидела риски в дальнейшем расширении поддержки заемщиков банками

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки через реструктуризацию займов помогают абсорбировать убытки экономики, но дальнейшее расширение ими поддержки заемщиков может привести к росту рисков для самой финансовой системы, банки не смогут наращивать кредитование в дальнейшем, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы, или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется", - сообщила Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.

"Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий", - подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина обратила внимание на то, что на банки ложится часть убытков в связи с мерами поддержки компаний и граждан в сложившейся ситуации. "Банки, по сути, помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов. Те меры, которые принимают Банк России, правительство, помогают также получать новые кредиты, в первую очередь на неотложные нужды", - сказала глава регулятора.

При этом, по ее словам, нужно понимать, что для банков такая деятельность не проходит даром, "на них ложится часть убытков". "Я уже говорила, что у них есть запас, они могут его использовать. Но здесь крайне важно соблюсти баланс", - отметила председатель ЦБ РФ.

В ходе совещания Набиуллина также сообщила, что примерно треть кредитного портфеля российских банков, или около 19 трлн рублей, приходится сейчас на наиболее уязвимых заемщиков: это физлица, большая часть малого и среднего бизнеса, а также крупные компании пострадавших от кризиса отраслей.