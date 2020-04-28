Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Набиуллина увидела риски в дальнейшем расширении поддержки заемщиков банками

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки через реструктуризацию займов помогают абсорбировать убытки экономики, но дальнейшее расширение ими поддержки заемщиков может привести к росту рисков для самой финансовой системы, банки не смогут наращивать кредитование в дальнейшем, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

"Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы, или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется", - сообщила Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.

"Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий", - подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина обратила внимание на то, что на банки ложится часть убытков в связи с мерами поддержки компаний и граждан в сложившейся ситуации. "Банки, по сути, помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов. Те меры, которые принимают Банк России, правительство, помогают также получать новые кредиты, в первую очередь на неотложные нужды", - сказала глава регулятора.

При этом, по ее словам, нужно понимать, что для банков такая деятельность не проходит даром, "на них ложится часть убытков". "Я уже говорила, что у них есть запас, они могут его использовать. Но здесь крайне важно соблюсти баланс", - отметила председатель ЦБ РФ.

В ходе совещания Набиуллина также сообщила, что примерно треть кредитного портфеля российских банков, или около 19 трлн рублей, приходится сейчас на наиболее уязвимых заемщиков: это физлица, большая часть малого и среднего бизнеса, а также крупные компании пострадавших от кризиса отраслей.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Новости по теме

Новости

WTI подешевела на 12,5%

Мантуров сообщил о серьезных проблемах с возобновлением работы предприятий в регионах

Экономический кризис

Nissan заявил о риске чистого убытка впервые c 2009 года на фоне COVID-19

ЦБ РФ рекомендовал банкам ограничить выплату бонусов и дивидендов

Экономический кризис

Около трети кредитного портфеля банков РФ пришлось на наиболее уязвимых заемщиков

Около трети кредитного портфеля банков РФ пришлось на наиболее уязвимых заемщиков

Польша пригрозила арестом зарубежных активов "Газпрома"

Польша пригрозила арестом зарубежных активов "Газпрома"

"Интерфакс" и РЭЦ договорились о поддержке российских экспортеров

Экономический кризис

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

WTI упала еще на 15% из-за нежелания инвесторов держать ближайшие контракты

WTI упала еще на 15% из-за нежелания инвесторов держать ближайшие контракты

Фондовый рынок США вырос в ожидании смягчения карантинных мер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');