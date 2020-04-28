Около трети кредитного портфеля банков РФ пришлось на наиболее уязвимых заемщиков

Речь идет о сумме порядка 19 трлн рублей

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Примерно треть кредитного портфеля российских банков, или около 19 трлн рублей, приходится на наиболее уязвимых заемщиков, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.

"Сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, - это, конечно, граждане (по нашей оценке, это более половины заемщиков банков), большая часть МСП, а также компании пострадавших (от кризиса - ИФ) отраслей. По предварительным оценкам, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля. Это достаточно большой объем", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ ожидает роста просрочки и объема проблемных кредитов. "Большой объем кредитов будет реструктурирован как в рамках "каникул", предусмотренных законом, в рамках предложений президента, так и в рамках собственных программ банков", - отметила глава регулятора.

На прошлой неделе первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов заявил, что российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля. По словам Белоусова, из общего портфеля кредитов юрлицам в 42 трлн рублей, больше трети, почти 16 трлн рублей, приходится на пострадавшие от кризиса сектора.