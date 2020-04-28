Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Около трети кредитного портфеля банков РФ пришлось на наиболее уязвимых заемщиков

Речь идет о сумме порядка 19 трлн рублей

Около трети кредитного портфеля банков РФ пришлось на наиболее уязвимых заемщиков
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Примерно треть кредитного портфеля российских банков, или около 19 трлн рублей, приходится на наиболее уязвимых заемщиков, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.

"Сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, - это, конечно, граждане (по нашей оценке, это более половины заемщиков банков), большая часть МСП, а также компании пострадавших (от кризиса - ИФ) отраслей. По предварительным оценкам, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля. Это достаточно большой объем", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ ожидает роста просрочки и объема проблемных кредитов. "Большой объем кредитов будет реструктурирован как в рамках "каникул", предусмотренных законом, в рамках предложений президента, так и в рамках собственных программ банков", - отметила глава регулятора.

На прошлой неделе первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов заявил, что российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля. По словам Белоусова, из общего портфеля кредитов юрлицам в 42 трлн рублей, больше трети, почти 16 трлн рублей, приходится на пострадавшие от кризиса сектора.

Хроника 27 января – 28 апреля 2020 годаЭкономический кризис
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Новости по теме

Новости

WTI подешевела на 12,5%

Мантуров сообщил о серьезных проблемах с возобновлением работы предприятий в регионах

Экономический кризис

Nissan заявил о риске чистого убытка впервые c 2009 года на фоне COVID-19

ЦБ РФ рекомендовал банкам ограничить выплату бонусов и дивидендов

Польша пригрозила арестом зарубежных активов "Газпрома"

Польша пригрозила арестом зарубежных активов "Газпрома"

"Интерфакс" и РЭЦ договорились о поддержке российских экспортеров

Экономический кризис

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

WTI упала еще на 15% из-за нежелания инвесторов держать ближайшие контракты

WTI упала еще на 15% из-за нежелания инвесторов держать ближайшие контракты

Фондовый рынок США вырос в ожидании смягчения карантинных мер

Белоусов поручил проработать господдержку пострадавших компаний, не проходящих формальные критерии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');