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"Московская биржа" выплатит дивиденды за 2019 год в размере 7,93 руб. на акцию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "Московской биржи" утвердили выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 18,1 млрд рублей. Таким образом, компания выплатит 89% от чистой прибыли по МСФО, как это было в 2018 и 2017 годах.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2019 год выросла на 2,4%, составив 20,2 млрд рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 мая 2020 года. Выплаты дивидендов акционерам состоятся не позднее 22 июня, говорится в пресс-релизе биржи.

Годовое собрание акционеров "Мосбиржи" прошло во вторник, 28 апреля, в заочной форме.

Осенью 2019 года "Московская биржа" утвердила новую дивидендную политику, согласно которой компания направляет на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО (ранее - не менее 55%). Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Чистый денежный поток равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, сделок M&A.

"Московская биржа" по итогам 2018 и 2017 годов направляла на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. Так, за 2018 год биржа направила на дивиденды 17,5 млрд рублей (или 7,7 рубля на одну обыкновенную акцию), а за 2017 год - 17,9 млрд рублей (с учетом промежуточных - 7,96 рубля на акцию). В 2017 году "Московская биржа" впервые выплатила промежуточные дивиденды, больше не возвращалась к такой практике. Новая дивидендная политика также предполагает выплату дивидендов только на ежегодной основе.

Также акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность "Московской биржи". Аудитором компании снова была избрана "Делойт и Туш СНГ". Кроме того, акционеры биржи проголосовали за прекращение участия компании в Ассоциации российских банков.

Основными акционерами биржи являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%), РФПИ (3,18%). Кроме того, акциями компании владеют около 115 тысяч физических и тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 63%.

"Московская биржа" - одна из первых российских компаний, проводящих ГОСА в заочной форме. Изменение формы проведения собрания связано с предпринимаемыми государственными и муниципальными властями мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и на основании принятого закона, дающего право российским публичным акционерным обществам проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме.

Московская биржа

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