МосБиржа направит 21,5 млрд рублей на выплату дивидендов за 2020 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов МосБиржи будет направлено 21,5 млрд рублей, что составляет 85% годовой чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании за 2020 год выросла на 24,6%, составив 25,17 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров МосБиржи прошло в среду, 28 апреля, в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 мая.

В соответствии с новой дивидендной политикой, принятой в октябре 2019 года, Московская биржа направляет на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО (ранее - не менее 55%). Компания стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Чистый денежный поток равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, сделок M&A.

Московская биржа по итогам 2019, 2018 и 2017 годов направляла на выплату дивидендов 89% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2019 года биржа выплатила дивиденды в размере 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию (всего на выплату дивидендов было направлено 18,1 млрд рублей).

За 2018 год биржа направила на дивиденды 17,5 млрд рублей (или 7,7 рубля на одну обыкновенную акцию), а за 2017 год - 17,9 млрд рублей (с учетом промежуточных - 7,96 рубля на акцию). В 2017 году Московская биржа впервые выплатила промежуточные дивиденды, больше не возвращалась к такой практике. Новая дивидендная политика также предполагает выплату дивидендов только на ежегодной основе.

Основными акционерами Московской биржи являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.

В группу "Московская биржа" входят также "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).