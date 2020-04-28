Сбербанк собрался подать иск о банкротстве "Джинсовой симфонии"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк уведомил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом компании "Джинсовая симфония", следует из материалов Федресурса. "Джинсовая симфония" торгует одеждой и управляет как монобрендовыми, так и мультибрендовыми магазинами.

В марте ООО "Трансбалт" подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании "Джинсовой симфонии" банкротом.

В феврале "Коммерсантъ" писал, что "Джинсовая симфония" в суде пыталась отменить сделку по продаже контроля в компании экс-владельцу франшизы Superdry в России Surya Group Рави Навлани. Причиной могло быть задержание бизнесмена в Индии по подозрению в мошенничестве.

В середине 2019 года "Джинсовая симфония" принадлежала бизнесмену Ашоту Григоряну. Он продал 84% компании Рави Навлани. По данным "СПАРК-Интерфакс" на 7 августа 2019 года, Навлани владел 84% компании через "Ритейл бренд хаус".