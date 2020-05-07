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До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - После отмены карантина в Москве могут не открыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз Fashion Consulting Group.

Экономический кризис

Сети H&M и Inditex (владеет, брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) в условиях кризиса планируют закрыть нерентабельные магазины в некоторых московских торговых центрах, рассказали изданию несколько консультантов рынка коммерческой недвижимости. В Inditex от комментариев отказались. Представитель H&M заявил, что все российские магазины сети откроются после снятия ограничений.

Американский ритейлер Gap заявил, что до пандемии у сети было $1,7 млрд, но теперь около половины суммы ушло на содержание магазинов, закрытых по всему миру. Консультанты уверены, что компании придется оптимизировать и свою российскую сеть. В Москве около десятка магазинов Gap, в том числе в ТЦ "Европейский", "Афимолл" и "Метрополис". Оперативно получить комментарий Gap изданию не удалось.

Одежная сеть "Твое" рассматривает возможность закрыть до 40 нерентабельных магазинов, утверждает один из источников газеты. Представитель сети Артем Чернышев заявил, что плана закрыть определенное число точек у компании нет, а решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки и уступок, на которые готовы идти владельцы помещений в сложившихся обстоятельствах.

"Сейчас большинство переговоров между арендодателями и арендаторами проходят в ультимативном ключе, так как для каждой из сторон оптимизация стала первостепенной задачей",— сказала газете руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксана Мостяева.
Так или иначе ритейлерам придется сокращать количество офлайн-магазинов из-за роста онлайн-сегмента, уверена гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее прогнозу, в 2020 году в сегменте fashion сократится от 35% до 50% традиционных, офлайновых магазинов, а продажи на рынке моды упадут до 35% в деньгах и объем выручки во всей отрасли может снизиться до 1,48 трлн рублей. При этом онлайн-продажи в этом же секторе могут вырасти больше чем в два раза. Опрошенные газетой консультанты и управляющие торгцентрами не хотят верить в такую быструю смену парадигмы.

Больше всего увольнений и ротаций в торговых центрах произойдет среди помещений до 300 кв. м, которые занимают представители малого и среднего бизнеса, считает руководитель аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева.

С 28 марта в Москве запрещена работа сервисов и непродовольственных магазинов. Работают только продуктовые магазины, торгующие средствами личной гигиены, признанными жизненно необходимыми, а также зоомагазины. С 12 мая мэрия разрешит возобновить работу строек и промпредприятий.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Zara Pull & Bear "Твое" H&M Gap Москва Inditex коронавирус

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