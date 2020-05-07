До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - После отмены карантина в Москве могут не открыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз Fashion Consulting Group.

Сети H&M и Inditex (владеет, брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) в условиях кризиса планируют закрыть нерентабельные магазины в некоторых московских торговых центрах, рассказали изданию несколько консультантов рынка коммерческой недвижимости. В Inditex от комментариев отказались. Представитель H&M заявил, что все российские магазины сети откроются после снятия ограничений.

Американский ритейлер Gap заявил, что до пандемии у сети было $1,7 млрд, но теперь около половины суммы ушло на содержание магазинов, закрытых по всему миру. Консультанты уверены, что компании придется оптимизировать и свою российскую сеть. В Москве около десятка магазинов Gap, в том числе в ТЦ "Европейский", "Афимолл" и "Метрополис". Оперативно получить комментарий Gap изданию не удалось.

Одежная сеть "Твое" рассматривает возможность закрыть до 40 нерентабельных магазинов, утверждает один из источников газеты. Представитель сети Артем Чернышев заявил, что плана закрыть определенное число точек у компании нет, а решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки и уступок, на которые готовы идти владельцы помещений в сложившихся обстоятельствах.

"Сейчас большинство переговоров между арендодателями и арендаторами проходят в ультимативном ключе, так как для каждой из сторон оптимизация стала первостепенной задачей",— сказала газете руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксана Мостяева.

Так или иначе ритейлерам придется сокращать количество офлайн-магазинов из-за роста онлайн-сегмента, уверена гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее прогнозу, в 2020 году в сегменте fashion сократится от 35% до 50% традиционных, офлайновых магазинов, а продажи на рынке моды упадут до 35% в деньгах и объем выручки во всей отрасли может снизиться до 1,48 трлн рублей. При этом онлайн-продажи в этом же секторе могут вырасти больше чем в два раза. Опрошенные газетой консультанты и управляющие торгцентрами не хотят верить в такую быструю смену парадигмы.

Больше всего увольнений и ротаций в торговых центрах произойдет среди помещений до 300 кв. м, которые занимают представители малого и среднего бизнеса, считает руководитель аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева.

С 28 марта в Москве запрещена работа сервисов и непродовольственных магазинов. Работают только продуктовые магазины, торгующие средствами личной гигиены, признанными жизненно необходимыми, а также зоомагазины. С 12 мая мэрия разрешит возобновить работу строек и промпредприятий.