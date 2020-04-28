ВТБ и Сбербанк готовы участвовать в выкупе дополнительных объемов госзаимствований

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ и Сбербанк готовы увеличить покупку гособлигаций при поддержке Банка России, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.

"Мне кажется, опасно было бы корректировать бюджет в сторону уменьшения расходов по ключевым программам. Мне кажется, что вот здесь, прежде всего, должен быть госдолг. И вот возможность увеличения госдолга на 5-6 трлн рублей имеется. Банки, по крайней мере ВТБ и Сбербанк, готовы в таких схемах участвовать при поддержке Центрального банка", - сказал он.

"Я считаю, что необходимо в первую очередь поддерживать предприятия, поддерживать занятость, заработные платы. Это самая главная задача сегодня, чтобы люди могли работать, когда закончится самоизоляция, получать зарплату и кормить свои семьи", - пояснил Костин.

Ранее о возможности банковской системы покрывать возросший спрос бюджета РФ на заемные ресурсы заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Позже первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что федеральному бюджету в 2020 году могут потребоваться дополнительные заимствования на сумму 1,5-2 трлн рублей. Это увеличение государственных заимствований, отметил он, "так или иначе, в значительной степени ляжет на баланс банков".

Весь объем вложений банков в долговые ценные бумаги сейчас составляет чуть больше 12 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил необходимость в допзаимствованиях в 1 трлн рублей. В целом пока на 2020 год запланировано валовое привлечение в бюджет через размещение ОФЗ 2,324 трлн рублей, чистое привлечение - 1,74 трлн рублей.