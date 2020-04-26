Кудрин заявил о риске временного снижения уровня жизни в РФ на 5-7%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что уровень жизни в России в результате кризиса в экономике из-за коронавируса может временно снизиться на 5-7%, в связи с чем предлагает временно расширить материальную помощь неимущим гражданам.

"Да, к сожалению, когда я говорил, что будет больше безработных, снизятся зарплаты, конечно, это вызовет и снижение уровня жизни. Сейчас прогнозируется уже с учётом тех значений падения ВВП в России снижение уровня жизни на 5-7%. Это серьезно", - сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на "России 24" (ВГТРК) в воскресенье. Так он ответил на вопрос ведущей, будет ли расти в России уровень бедности.

"Поэтому сегодня должны по-другому подходить государства, чем в предыдущие кризисы, к помощи. На первом месте человек, не банки, даже не предприятия. На первом месте - человек. И в общем, это должно соответствовать уровню развития нашего государства, что люди в первую очередь должны пройти этот кризис", - подчеркнул Кудрин. Он подчеркнул, что в настоящее время правительство как раз и занимается помощью гражданам.

По его мнению, можно подумать и о выделении дополнительной помощи на продовольствие или вообще выдавать ее в натуральном виде.

"Конечно, тут нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем. Но сейчас надо на это бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные какие-то выплаты или продовольственные пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства или они их, может быть, не так качественно потратили. Просто им отдать продовольствие и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами", - считает Кудрин.

Он считает, что к оказанию помощи неимущим должны подключиться гражданское общество, благотворительные фонды и волонтеры.