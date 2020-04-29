Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,3-0,8%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду дальнейшим ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок в ожидании заседания Федрезерва США.

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,3%, до 2620,67 пункта (+0,3%), индекс РТС рос на 0,8%, до 1118,71 пункта. Цены большинства основных "фишек" выросли в пределах 1,6%.

Доллар подешевел на 40 копеек, до 73,74.

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Россетей" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "АЛРОСА" (+1%), "Башнефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%).

Котировки "Газпрома" подросли на 0,2%. Прибыль "Газпрома" по МСФО в 2019 г. оказалась на уровне ранних оценок концерна - 1203 млрд рублей. Прибыль в IV квартале составила 154,601 млрд рублей, ранее концерн оценивал показатель на уровне 154,327 млрд рублей.

Подорожали на 0,4%м акции "Магнитогорского металлургического комбината".

Выручка ММК в I квартале по МСФО составила $1,71 млрд, сократившись на 0,7% к предыдущему кварталу. Средний прогноз выручки аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составлял $1,753 млрд. Чистая прибыль ММК за прошлый квартал составила $131 млн.

Просели котировки "Интер РАО" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "РусАла" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%).



В США индексы во вторник снизились на 0,1-1,4%, подешевели акции технологических компаний. Инвесторы оценивали финансовые квартальные корпоративные отчеты и планы некоторых штатов по снятию карантинных мер.

О постепенной отмене мер объявили, в частности, Огайо и Вашингтон, пишет MarketWatch. Штат Вашингтон с 5 мая смягчит ограничения на проведение мероприятий на открытом воздухе.

Во вторник началось двухдневное заседание ФРС, которое должно завершиться в среду брифингом председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. По мнению экономистов, ставка останется неизменной, а глава регулятора попытается заверить инвесторов и общественность в том, что Федрезерв продолжает контролировать ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии.

В Азии в среду преобладает рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,9%) в ожидании итогов заседания ФРС США.

Нефть утром в среду дорожает после резких колебаний на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Цена Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии российского рынка акций во вторник. К 10:01 июньские фьючерсы на Brent дорожали на 3,2%, до $21,12 за баррель (+2,4% во вторник), июньская цена WTI росла на 12,8%, до $13,92 за баррель (-3,4% накануне).

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже $0.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Продолжается восстановление спроса на нефть в Китае. В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.