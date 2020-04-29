Глава Минэнерго предсказал волатильность на рынке нефти в мае

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В мае рынок нефти сохранит волатильность, хотя новая сделка ОПЕК+ сгладила хаос от отрицательных цен на нефть WTI, предупредил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, решение о скоординированном снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ вместо того, чтобы предоставить низкой цене на нефть "отправлять за борт" высокозатратных производителей, доказало свою целесообразность,.

"Мы действительно рассматривали два варианта развития событий. Первый вариант, как вы говорите, ручного управления, то есть это когда страны договариваются между собой о координации действий. Второй вариант - рыночный, когда при снижении цен в соответствии с законами рынка предложение будет снижаться автоматически", - сказал он "Интерфаксу".

"Мы решили, что в условиях настолько существенного снижения спроса мир никогда не был, поэтому сегодня более эффективно и правильно для рынка действовать скоординировано - с тем, чтобы повысить определенность и предсказуемость рынка", - добавил министр.

"Если идти по варианту простого рыночного снижения в таких условиях, то мы сможем столкнуться с хаотичной реакцией. Мы это, кстати, уже наблюдали несколько дней назад по тем же котировкам WTI-фьючерсов на май. Потом, когда обращение на рынке этих бумаг прекратилось, очень нервная реакция рынка перешла уже на июньские фьючерсы", - заметил он.

"Но, как мы видим на сегодняшний день, в том числе благодаря скоординированным принятым решениям, ситуация более-менее сбалансировалась, хотя безусловно следующий месяц будет волатильным", - подчеркнул Новак.

В прошлый понедельник в один из моментов цены на американскую нефть WTI достигали минус $40,32 за баррель.

"Коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", - ранее отмечал министр.

Аналитики ожидают, что отсутствие свободных емкостей для хранения в США и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.