Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

Цены на нефть начали активно расти после выхода данных о запасах в США

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду после публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по московскому времени 29 апреля составила $23,64 за баррель, что на 15,54% ($3,18) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 33,06% ($4,08) - до $16,42 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, подскочили на 9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, 28 апреля, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.

Тем временем аналитики Moody's Investors Service во вторник понизили прогноз нефтяных цен в краткосрочной перспективе из-за падения спроса на нефтепродукты на фоне экономической рецессии в США и других ведущих экономиках.

Агентство теперь ожидает, что цена WTI в среднем составит $30 за баррель в 2020 году и $41 за баррель в 2021 году. Brent в среднем будет стоить $35 за баррель в этом году и $45 за баррель - в следующем.

По прогнозу Moody's, добыча в 2020-2021 гг. сократится в результате действий ОПЕК+ и снижения производства в США и Канаде.

Brent WTI США

Новости

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

ВВП США в I квартале упал впервые за шесть лет

Уровень оплаты электроэнергии в России снизился до 88%

Сбербанк заметил сокращение расходов малого бизнеса на персонал на 4%

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

В PwC допустили спад российского авторынка на 30% в 2020 году

Спрос на наличные в РФ почти вернулся к обычным значениям после роста в марте-апреле

Спрос на наличные в РФ почти вернулся к обычным значениям после роста в марте-апреле
Экономический кризис

Авторитейл задумался о глубоком завтрашнем дне. Обзор

Авторитейл задумался о глубоком завтрашнем дне. Обзор

В ЦБ выступили против идеи МВД расширить доступ полиции к банковской тайне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');