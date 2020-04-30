В Кремле подтвердили координацию РФ с другими странами из-за ситуации с нефтью

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Отношения России с другими странами, несмотря на активное общение президента РФ Владимира Путина со своими коллегами, по факту не изменились, диалог был всегда по темам, представляющим взаимный интерес, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что они (отношения - ИФ) по факту изменились. Действительно происходит общение у Путина с его коллегами из других стран, и это общение, собственно, никуда и не уходило в тех областях, которые представляли взаимный интерес и взаимную выгоду", - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI.

Объяснил он и частое общение Путина с президентом США Дональдом Трампом. "Да, Путин часто общался с Трампом, потому что ситуация на нефтяном рынке была катастрофической, и она требовала координации усилий и взаимных действий".

С президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент РФ общался ещё до пандемии коронавируса, напомнил Песков. "Наверно, это прежде всего обусловлено тем, что президент Макрон имеет очень широкое видение международное, которое позволило ему ещё до начала этой пандами принять формулу: "да, у нас есть много разногласий, но это не повод для того чтобы прекращать общение, потому что урегулировать эти разногласия можно только путём диалога". Это именно то, что ближе всего Российской Федерации, ближе всего президенту Путину", - сказал пресс-секретарь президента РФ.