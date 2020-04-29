Минфин предложил временно разрешить пивоварам выпускать антисептики

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минфин России, курирующий алкогольную отрасль, предлагает разрешить пивоваренным компаниям заниматься производством спиртосодержащего косметического геля для рук.

Соответствующие изменения в регулировании Минфин обсуждает с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ.

Предполагается, что пивовары смогут выпускать антисептики только в 2020 году, только в таре определенного объема (не более 0,255 литра) и только для своих сотрудников или для безвозмездной передачи некоммерческим организациям, в том числе медицинским. Еще одно требование - оснащение основного технологического оборудования предприятия автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. В случае нарушений компании будут нести ответственность за производство спиртосодержащей продукции без лицензии.

Чтобы начать выпуск антисептиков, пивовары должны будут обратиться за временным разрешением. В заявке должны быть, в частности, указаны планируемый максимальный объем производства и адрес производственной площадки. Предполагается, что выездные проверки при принятии решения о выдаче временного разрешения проводиться не будут.

Ранее лидер российского рынка пива AB InBev Efes заявлял, что готов организовать производство гелей для дезинфекции рук на своих заводах в России, и для этого просил правительство разрешить ему работать с этиловым спиртом без лицензии.

Письмо с просьбой поддержать эту инициативу компания направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, который возглавляет координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, главе Росалкогольрегулирования Игорю Алешину и мэру Москвы Сергею Собянину, который руководит рабочей группой Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

AB InBev Efes хотел обеспечить санитайзерами собственного производства своих сотрудников и безвозмездно передавать дезинфицирующие средства в медицинские учреждения и другие организации.

В России у AB InBev Efes 11 пивоваренных заводов. Компания выпускает пиво под брендами BUD, Corona Extra, Efes Pilsener, Spaten, "Белый Медведь", "Клинское" и другими.