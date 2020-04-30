Пивовары будут сообщать о производстве антисептиков и объеме использованного спирта в ЕГАИС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил, что поддержал предложение разрешить пивоварам выпускать гелевые антисептики в некоммерческих целях. Данные об объеме производства антисептиков, а также об объеме использованного спирта пивоваренные компании должны будут передавать в ЕГАИС.

"Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать", - сказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, Минфин подготовил проект постановления правительства РФ, в соответствии с которым производители пива, чье оборудование оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, смогут получить временное разрешение на производство в некоммерческих целях определенного объема спиртосодержащих дезинфицирующих средств.

Для получения такого разрешения им не придется платить госпошлину, сказал Сазанов.

Антисептики можно будет производить из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, купленного на собственные технические цели, но обязательно передавать в ЕГАИС данные об объеме производства дезинфицирующих средств, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

Проект постановления сейчас находится на межведомственном согласовании, добавил замминистра.

О том, что Минфин предложил временно разрешить пивоварам производить спиртосодержащие косметические гели для рук, "Интерфаксу" ранее сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Предполагается, что пивовары смогут выпускать антисептики только в 2020 году, только в таре определенного объема (не более 255 мл) и только для своих сотрудников или для безвозмездной передачи некоммерческим организациям, в том числе медицинским. Еще одно требование - оснащение основного технологического оборудования предприятия автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. В случае нарушений компании будут нести ответственность за производство спиртосодержащей продукции без лицензии.

Ранее лидер российского рынка пива AB InBev Efes заявлял, что готов организовать производство гелей для дезинфекции рук на своих заводах в России, и для этого попросил правительство разрешить ему работать с этиловым спиртом без лицензии.

"Учитывая социальную значимость санитайзеров, мы предложили использовать мощности наших заводов для производства дезинфицирующих гелей для рук, чтобы обеспечить ими тех, кто находится на передовой борьбы с вирусом, - сотрудников медучреждений, социальных служб, волонтеров. Благодаря плотному и продуктивному взаимодействию, нам удалось согласовать упрощенную процедуру по получению разрешения на производство санитайзеров для последующей безвозмездной передачи. Мы признательны министерству финансов РФ за поддержку нашей инициативы, эффективный диалог, быстроту реакции и готовность идти навстречу бизнесу", - сказал "Интерфаксу" директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

В России у AB InBev Efes 11 пивоваренных заводов. Компания выпускает пиво под брендами BUD, Corona Extra, Efes Pilsener, Spaten, "Белый Медведь", "Клинское" и другими.