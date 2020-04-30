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Пивовары будут сообщать о производстве антисептиков и объеме использованного спирта в ЕГАИС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил, что поддержал предложение разрешить пивоварам выпускать гелевые антисептики в некоммерческих целях. Данные об объеме производства антисептиков, а также об объеме использованного спирта пивоваренные компании должны будут передавать в ЕГАИС.

"Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать", - сказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

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По его словам, Минфин подготовил проект постановления правительства РФ, в соответствии с которым производители пива, чье оборудование оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, смогут получить временное разрешение на производство в некоммерческих целях определенного объема спиртосодержащих дезинфицирующих средств.

Для получения такого разрешения им не придется платить госпошлину, сказал Сазанов.

Антисептики можно будет производить из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, купленного на собственные технические цели, но обязательно передавать в ЕГАИС данные об объеме производства дезинфицирующих средств, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

Проект постановления сейчас находится на межведомственном согласовании, добавил замминистра.

О том, что Минфин предложил временно разрешить пивоварам производить спиртосодержащие косметические гели для рук, "Интерфаксу" ранее сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Предполагается, что пивовары смогут выпускать антисептики только в 2020 году, только в таре определенного объема (не более 255 мл) и только для своих сотрудников или для безвозмездной передачи некоммерческим организациям, в том числе медицинским. Еще одно требование - оснащение основного технологического оборудования предприятия автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. В случае нарушений компании будут нести ответственность за производство спиртосодержащей продукции без лицензии.

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Ранее лидер российского рынка пива AB InBev Efes заявлял, что готов организовать производство гелей для дезинфекции рук на своих заводах в России, и для этого попросил правительство разрешить ему работать с этиловым спиртом без лицензии.

"Учитывая социальную значимость санитайзеров, мы предложили использовать мощности наших заводов для производства дезинфицирующих гелей для рук, чтобы обеспечить ими тех, кто находится на передовой борьбы с вирусом, - сотрудников медучреждений, социальных служб, волонтеров. Благодаря плотному и продуктивному взаимодействию, нам удалось согласовать упрощенную процедуру по получению разрешения на производство санитайзеров для последующей безвозмездной передачи. Мы признательны министерству финансов РФ за поддержку нашей инициативы, эффективный диалог, быстроту реакции и готовность идти навстречу бизнесу", - сказал "Интерфаксу" директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

В России у AB InBev Efes 11 пивоваренных заводов. Компания выпускает пиво под брендами BUD, Corona Extra, Efes Pilsener, Spaten, "Белый Медведь", "Клинское" и другими.

Россия ЕГАИС

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