Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

ЕЦБ сохранил ключевые ставки
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

ЕЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

ЕЦБ

Новости по теме

Новости

Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Основатель Superjob назвал сильно заниженным прогноз о росте безработицы до 6 млн человек

В Госдуму пожаловались на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

В Госдуму пожаловались на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Норвегия впервые за последние 18 лет сократит добычу нефти

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Цены на нефть начали активно расти после выхода данных о запасах в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');