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Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности локдаунов, действующих в государствах еврозоны с целью ограничения распространения коронавируса.

Резкое падение, как прогнозирует ЕЦБ, ждет экономику еврозоны во II квартале этого года. При наихудшем сценарии ВВП еврозоны может упасть на 15%, отметила Лагард. Европейская экономика начнет восстанавливаться после "коронавирусного" кризиса в 2021 году, также заявила она.

Глава ЕЦБ также заявила, что европейский Центробанк готов продлевать объявленную в марте программу выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) столько, сколько потребуется. По ее словам, программа выкупа активов PEPP - лучший инструмент в условиях нынешнего кризиса. Лагард добавила, что эта программа может быть продлена на 2021 год.

Ранее в четверг стало известно, что ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.

Хроника 27 января – 30 апреля 2020 годаЭкономический кризис
ЕЦБ Кристин Лагард коронавирус

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