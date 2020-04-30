"Детский мир" отложит выплату дивидендов за 2019 год до нормализации бизнеса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" отложит вопрос о финальных дивидендах за 2019 год из-за влияния на бизнес пандемии коронавируса.

Как сказала CEO "Детского мира" Мария Давыдова на телефонной конференции, такое решение принято в условиях неопределенности и ограничений. При этом у компании нет проблем с точки зрения размера выплат, отметила она. В IV квартале чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ составила 4 млрд рублей.

К чистой прибыли по РСБУ привязан норматив выплат дивидендов "Детского мира". Дивидендная политика ритейлера предусматривает выплаты в размере минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период. Исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ.

Ранее "Детский мир" сообщил, что планирует направить на выплату дивидендов за 2019 год всю чистую прибыль по РСБУ за IV квартал. Этот показатель составил 4,1 млрд рублей, как и прогнозировала компания.

Однако совет директоров "Детского мира" пока не утвердил рекомендацию по выплате дивидендов по итогам 2019 года, в том числе размер выплат на акцию.

Как правило, ритейлер платит дивиденды дважды в год - по итогам девяти месяцев и по итогам года. По итогам девяти месяцев 2019 года "Детский мир" направил на выплату дивидендов 3,7 млрд рублей (выплаты на одну акцию составили 5,06 рубля). Это соответствует 100% чистой прибыли ритейлера по РСБУ за девять месяцев (этот показатель вырос на 15%). По итогам 2018 года дивиденды составили 3,3 млрд рублей (4,45 рубля на одну акцию). Таким образом, в 2019 году компания направила на выплату дивидендов всю чистую прибыль по РСБУ за соответствующие периоды в размере 7 млрд рублей.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.