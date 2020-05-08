Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Группа оценила убытки "ВТБ Арены" в 27 млрд рублей из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14,4% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали показатель на уровне 30 млрд рублей.

На прибыли группы негативно сказались несколько факторов, том числе троекратный (до 45 млрд рублей) рост расходов на резервы, что соответствует стоимости риска на уровне 1,5%, объяснил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В состав этих резервов ВТБ включил предусмотренные стандартом МСФО 9 макропоправки на сумму 9 млрд рублей под ожидаемые кредитные убытки из-за ухудшения ситуации в экономике.

Другой негативный фактор - обесценение ряда непрофильных активов группы. "Мы отразили около 38 млрд рублей обесценения непрофильных активов, это нетипично как с точки зрения тайминга, так и с точки зрения размера. Вместо третьего-четвертого квартала (когда ВТБ обычно делает переоценку непрофильных активов. - ИФ.) мы сделали это в первом квартале", - сказал Пьянов.

Большая часть убытков, связанных с отрицательной переоценкой непрофильных активов, пришлась на комплекс "ВТБ Арена" (27 млрд рублей). Остальная часть отрицательной переоценки связана с земельными активами группы в Подмосковье.

"Мы исходим из того, что одной из самых эффективных мер по борьбе с пандемией является ограничение общественных мероприятий. (. . .) По сути, это отражает нашу оценку, что весь 2020 год и часть 2021 года, по сути, будет невозможно проводить спортивно-концертные мероприятия с публикой на нашей спортивной арене. Это, естественно, приводит к падению выручки этого стадиона, что отражается на денежных потоках и стоимости актива", - сказал Пьянов.

Компенсировать негативную переоценку непрофильных активов банку помогла структурная открытая валютная позиция по "вечному" долгу. Обесценение рубля в первом квартале позволило ВТБ отразить в отчете о прибылях и убытках положительную переоценку валютного капитала на 36 млрд рублей.

"У нас в принципе очень сильный квартал с точки зрения основных бизнес-показателей: улучшение чистой процентной маржи до 3,6%, очень хорошее соотношение расходов к доходам (CIR) - 39%. У нас двукратный рост год к году чистого комиссионного дохода. Влияние пандемии проявилось в отношении группы ВТБ в повышенных резервах и в обесценении непрофильных активов. И не факт, что эта тенденция не продолжится в последующих кварталах. Мы должны понимать, что банки в этом типе кризиса являются не первыми принимающими удар, а вторичными, третичными", - заявил член правления ВТБ.

Доля NPL (кредиты с просрочкой более 90 дней) в кредитном портфеле ВТБ выросла за квартал до 4,9% с 4,7%. "90 дней с момента прихода пандемии еще не прошло, поэтому наше движение по NPL весьма скромное. (. . .) Мы не видим значимого ухудшения качества кредитного портфеля по итогам апреля. Моя оценка, что только в третьем квартале будет видимым ухудшение качества кредитного портфеля", - заявил Пьянов.

Меняется план по дивидендам-19

Менеджмент группы пока официально не менял рекомендацию по дивидендам за 2019 год, но уже начал думать, как ее скорректировать, сказал также Пьянов. По рекомендации Банка России ВТБ отменил намеченное на июнь годовое собрание акционеров и теперь планирует провести новое ГОСА не раньше сентября.

Банк планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или около 100,5 млрд рублей.

"Формально пока мы не меняли рекомендацию о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли прошлого года. Но моя персональная оценка: по той динамике, которая будет наблюдаться во втором квартале, по поведению наших заемщиков и по государственным программам реструктуризации кредитов пострадавшим категориям заемщиков (некоторые из них убыточны для нас) я допускаю, что мы будем корректировать рекомендацию менеджмента. Одна из рабочих идей - уменьшать дивиденды, причитающиеся государству по привилегированным акциям, на величину тех потерь, которые ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации. Это только в самом начале дискуссии, мы только собираем информацию, так как эти программы были запущены недавно", - заявил Пьянов.

По его словам, самой убыточной для ВТБ является программа предоставления кредитных каникул физлицам в рамках закона N106-ФЗ, которая приводит к потере процентного дохода на всем сроке жизни кредита, преимущественно ипотеки. "По нашим оценкам, объем таких убытков может составлять десятки миллиардов рублей. Более точная цифра зависит от объема кредитов, которые клиенты принесут на реструктуризацию", - заявил он.

Отвечая на вопрос, какова вероятность урезания дивидендных выплат на обыкновенные акции, он заявил: "Я на данный момент не могу исключить такую вероятность полностью. Понятно, что мы будем наиболее осторожно подходить к дивидендам на обыкновенные акции, но в силу непредсказуемости глубины кризиса для ряда наших заемщиков и постоянной динамической ситуации по ряду госпрограмм на данный момент я полностью такую вероятность исключить не могу. Мы будем всячески стараться этого избежать".

Прогноз на II квартал

Убытков во втором квартале менеджмент ВТБ не ждет, но видит неопределенность относительно стоимости риска и обесценения непрофильных активов.

"Во многом второй квартал будет полезным для определения глубины падения ВВП, он будет хорошим для понимания, сколько будут длиться меры карантина и как они будут отменяться, потому что тут тоже может быть разная динамика и разные ситуации. Я предполагаю, что второй квартал будет не убыточным для банка ВТБ, но сохранится неопределенность по поводу cost of risk и обесценения непрофильных активов, которую мы, скорее всего, пронесем весь второй квартал", - заявил Пьянов.

Менеджмент надеется, что банк пройдет этот кризис "мягче", чем в 2008-2009 годах, но давать точные оценки можно будет только в в третьем квартале, когда выйдет корпоративная отчетность клиентов банка за второй квартал, отметил Пьянов. По его словам, на пострадавшие от пандемии отрасли из списка Минэкономразвития приходится 3% кредитного портфеля ВТБ.

ВТБ оценивает объем кредитного портфеля физлиц, подлежащего реструктуризации или переносу платежей в конец срока кредита, примерно в 600 млрд рублей. Объем кредитов МСП, которые могут быть реструктурированы по госпрограммам, оценивается в 200 млрд рублей.

Норматив достаточности капитала ВТБ Н20 на 1 апреля составляет 11,97% при регуляторном минимуме с учетом надбавок 11,5%. ВТБ использует часть регуляторных поблажек ЦБ, но их значимость в нормативе достаточности капитала составляет 0,07 процентного пункта, заявил Пьянов. Самая значимая льгота - фиксация курса рубля при расчете обязательных нормативов.

Изменения в кредитовании в отчетном квартале

В отчетном квартале ВТБ сократил кредитный портфель юрлицам без учета валютной переоценки на 1,3% (с учетом переоценки валютной части портфеля рост составил 5,8%), увеличил кредиты физлицам на 3,8%.

Совокупный кредитный портфель группы в январе-марте вырос на 5,2%, составив 12,06 трлн рублей.

Рост розничного портфеля обеспечили ипотека (рост на 5,2%), потребительское кредитование и портфель кредитных карт (на 3% и 3,6% соответственно).

В первом квартале средства клиентов на счетах в ВТБ выросли на 7,7%, до 11,8 трлн рублей. Наблюдался рост как средств юридических лиц, так и средств физических лиц (на 8% и 7,3% соответственно).