Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. с 6 мая

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 процентного пункта с 6 мая, говорится в пресс-релизе банка.

"Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%", - говорится в сообщении кредитной организации.

"Уже месяц мы наблюдаем восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку после его резкого падения, и сейчас количество заявок на ипотеку приближается к докризисным уровням", - отметил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев, слова которого приводятся в пресс-релизе.