Сбербанк стал лидером по капитализации в России

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Капитализация Сбербанка РФ с учетом привилегированных акций достигла 4,382 трлн рублей, и этот банк поднялся на первое место в России по уровню рыночной капитализации.

С лидирующей позиции Сбербанк потеснил "Газпром", капитализация которого снизилась до 4,38 трлн рублей.