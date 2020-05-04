Сбербанк стал лидером по капитализации в России
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Капитализация Сбербанка РФ с учетом привилегированных акций достигла 4,382 трлн рублей, и этот банк поднялся на первое место в России по уровню рыночной капитализации.
С лидирующей позиции Сбербанк потеснил "Газпром", капитализация которого снизилась до 4,38 трлн рублей.
Изменение лидирующей позиции в рейтинге по уровню рыночной капитализации произошло благодаря тому, что снижение котировок акций Сбербанка в понедельник утром менее агрессивное, чем у ценных бумаг "Газпрома", на которые в большей степени испытывают давление от падающих мировых цен на нефть и газ.
В частности, по данным на 10:45 по Москве, снижение обыкновенных акций Сбербанка составило 1,24% (до 194,81 рубля за штуку), а привилегированных - всего 0,58% (до 176,18 рубля за штуку). При этом падение ценных бумаг "Газпрома" к этому моменту составило 2,84%, до 184,61 рубля за штуку.