Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу.

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%).

ИнтервьюАлександр Новак: после восстановления рынка целесообразно перейти к таргетированию доли ОПЕК+Александр Новак: после восстановления рынка целесообразно перейти к таргетированию доли ОПЕК+Читать подробнее

В мае Россия должна будет добывать 8,5 млн б/с.

Все российские компании примут участие в сокращениях, включая малые компании и проекты по соглашениям о разделе продукции, квоты распределены пропорционально.

Страны ОПЕК+ снизили добычу по призыву США.

Страны ОПЕК+ 9 апреля договорились снизить добычу нефти и призвать основных производителей, которые не входят в альянс, помочь стабилизировать нефтяной рынок.

G20 10 апреля договорился всеми силами поддерживать стабильность мирового рынка в условиях эпидемии COVID-19 и создать рабочую группу, чтобы отслеживать меры реагирования.

Страны ОПЕК+ утвердили окончательное решение 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить добычу на 100 тыс. б/с вместо 400 тыс. б/с.

В первую неделю апреля, когда обсуждалась сделка, падение спроса из-за пандемии коронавируса оценивалось в 15-20 млн б/с.

Со времени принятия решения спрос упал до 25-30 млн б/с, и эксперты не исключают, что может понадобиться дополнительное снижение добычи.

нефть ОПЕК+

Новости по теме

Новости

Банкам запретили брать комиссию за переводы через СБП до 100 тыс. руб.

Экспортная пошлина на нефть в России понизилась

Экспортная пошлина на нефть в России понизилась

S&P сочла резервы Москвы достаточными для компенсации выпадающих из-за COVID-19 доходов

Минэкономразвития впервые задержало публикацию доклада с ежемесячной оценкой ВВП

"Детский мир" отложит выплату дивидендов за 2019 год до нормализации бизнеса

Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. с 6 мая

Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. с 6 мая

Руководители "Шереметьево" отказались от 60% вознаграждения

Экономический кризис

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');