Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ снизит добычу нефти на гигантских и крупных месторождениях

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Казахстан приступает к ограничению добычи нефти в мае и июне 2020 года в рамках обязательств по сделке ОПЕК+, производство сократят на средних, крупных и гигантских месторождениях страны, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений. В указанный перечень недр не вошли малые и мелкие месторождения, по которым ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов", - говорится в сообщении Минэнерго, распространенном в пятницу.