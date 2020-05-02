В "Нижнекамскнефтехиме" допустили переход на неполную рабочую неделю с 6 июля

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) издало приказ о возможном введении с 6 июля режима неполной рабочей недели, сообщил генеральный директор компании Айрат Сафин в опубликованном в субботу интервью интернет-газете "Реальное время", совладельцем которой является НКНХ.

"Наиболее соответствующим сегодняшним реалиям нам видится вариант сохранения всех рабочих мест компании с договоренностью с персоналом о временном переходе на неполную рабочую неделю с сохранением за работниками всех гарантий, установленных Трудовым кодексом", - сказал Сафин. Он отметил, что если до 6 июля финансово-экономическая ситуация изменится, действие приказа будет отменено.

По словам Сафина, на НКНХ сейчас наиболее остро сказывается сокращение спроса в сегменте синтетических каучуков: приостановились отгрузки каучуков шинным компаниям, сократившим свое производство, а нарушение логистики привело к затовариванию складов.

"Мы уже передвинули ежегодный капитальный ремонт на заводах по выпуску синтетических каучуков на апрель-май (на более ранний срок - ИФ), чтобы сократить предложение в период низкого спроса. В дополнение к этому мы занимаемся вопросом организации буферных складов на территории России и Европы. Но ситуация очень сложная", - отметил Сафин.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2020 года НКНХ снизил выручку по РСБУ на 16,5% по сравнению с показателем января-марта прошлого года - до 38,1 млрд рублей.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков - в России, входит в группу "ТАИФ".