Вице-премьер Борисов поручил обдумать закупки синтетического каучука в Росрезерв

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов поручил Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития и Росрезерву проработать возможность закупки синтетического каучука в Росрезерв на фоне падения спроса. Об этом сообщили в аппарате Борисова.

"Сейчас рассматривается возможность расширить функционал Росрезерва, сделать его участником формирования спроса-предложения на внутреннем рынке в кризисных ситуациях, использовать как механизм поддержки отечественного производителя", - объяснил собеседник агентства.

В Минэнерго сказали, что поддерживают данную меру и прорабатывают механизм закупки

Синтетический каучук используется для производства шин. "Нижнекамскнефтехим", один из крупнейших производителей синтетического каучука в мире, в своем отчете за первый квартал сообщал, что спрос на синтетический каучук сильно пострадал из-за простоев более 120 шинных заводов разных компаний с марта по май. Компания прогнозирует как минимум 2%-е падение спроса на эту продукцию в 2020 году.

По оценкам НКНХ, предложение шинной продукции упадет в мире в этом году на 45-50 млн штук. Самый значительный спад продаж синтетического каучука ожидается во втором квартале - на этот период приходится наибольшее число производственных остановов в шинной и автомобильной отраслях.

В начале июня на совещании у президента по ситуации в легкой промышленности Борисов сообщал, что предприятия испытывают проблемы уже с выпущенной продукцией из-за отсутствия спроса. "В частности, наши нефтехимики поставляют около 80% искусственного каучука в интересах западных производителей шин. А там сегодня спрос упал, сырье это стратегическое, и оно у нас есть в номенклатуре Росрезерва", - говорил он. По его словам, представители этой отрасли, предлагали выкупить синтетический каучук на два года. Со своей стороны, компании были готовы взять обязательства по повторному выкупу этой продукции с наценкой в 5-6%. Борисов отмечал, что это предложение заслуживает внимания.