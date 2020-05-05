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Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса

Brent торгуется на уровне $28,26 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов во вторник на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Поддержку котировкам также оказали данные компании Genscape, которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 МСК составляет $28,26 за баррель, что на $1,06 (3,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы подорожали на $0,76 (2,9%), до $27,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $1,23 (6,03%) - до $21,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,39 за баррель, поднявшись на $0,61 (3,1%).

Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время. Восстановление потребления нефти также, вероятно, будет очень постепенным, при этом напряженность между США и Китаем может осложнить этот процесс.

По мнению экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, хотя худшее для нефтяного рынка, похоже, уже позади, у котировок все еще нет существенного драйвера для роста.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

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